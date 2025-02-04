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الصحة: نجاح إجراء قسطرة مخية لطفلة عمرها 6 أشهر بمستشفى العاصمة الإدارية

الفريق الطبي
الفريق الطبي

 أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح فريق طبي بمستشفى العاصمة الإدارية، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، في إجراء قسطرة مخية علاجية لطفلة تبلغ من العمر 6 أشهر تعاني من حالة نادرة وخطيرة من التشوه الوريدي بالمخ، وهي حالة تهدد النمو الذهني والحركي للأطفال.

 

إجراء قسطرة مخية لطفل آخر يبلغ من العمر 12 عامًا

 قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الفريق الطبي نجح أيضًا في إجراء قسطرة مخية لطفل آخر يبلغ من العمر 12 عامًا يعاني من تشوه شرياني وريدي، بالإضافة إلى علاج مريض يبلغ من العمر 51 عامًا كان يعاني من تمدد شرياني بالمخ،حيث تم تركيب دعامة لتحويل المسار الدموي، في إجراء يُعتبر من التقنيات الحديثة في مجال القسطرة المخية لعلاج تمدد الشرايين.

 

إجراء عملية توسيع الانغلاق الكامل المزمن عن طريق الارتجاع

 وفي مجال أمراض القلب، أشار "عبدالغفار" إلى نجاح قسم القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى في إجراء عملية توسيع الانغلاق الكامل المزمن عن طريق الارتجاع (CTO-PCI) لمريض فلسطيني الجنسية يبلغ من العمر 67 عامًا، كان يعاني من ضعف في عضلة القلب نتيجة انسداد مزمن في الشرايين التاجية وارتفاع ضغط الدم، لافتًا أنه تم التعامل السريع مع الحالة من خلال إجراء قسطرة تشخيصية، تلاها عرض الحالة على لجنة من كبار استشاريي القلب وجراحة القلب والصدر، والتي أوصت بتجنب جراحة القلب المفتوح نظرًا لحالة المريض الصحية، ليتم لاحقًا إجراء قسطرة علاجية ناجحة وتركيب دعامات دوائية باستخدام تقنيات حديثة وأجهزة دقيقة.

أشار "عبدالغفار" أن هذه الجهود تعكس التقدم الذي تشهده المنظومة الصحية في مصر، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الصحية، وتبني أحدث التقنيات الطبية العالمية، مما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، حرص الهيئة على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتوفير رعاية صحية شاملة وفق أحدث البروتوكولات العلمية العالمية،مؤكدًا على أهمية توفير الأجهزة الطبية الحديثة والمستلزمات الدقيقة لدعم الكفاءات الطبية وتحقيق رؤية وزارة الصحة في تحسين جودة الخدمات الصحية.

 

وحدة متكاملة لعلاج السكتة الدماغية تقدم خدمات شاملة

 وفي السياق ذاته، أشار الدكتور رمزي منير، مدير مستشفى العاصمة الإدارية، إلى أن قسم الأمراض العصبية بالمستشفى يضم وحدة متكاملة لعلاج السكتة الدماغية تقدم خدمات شاملة، من بينها حقن العقاقير المذيبة للجلطات، والقسطرة المخية لسحب الجلطات الحادة، بالإضافة إلى علاج تمدد الشرايين والوحمات الدموية والناسور الشرياني الوريدي، كما يضم القسم وحدة أبحاث متخصصة في فسيولوجيا الأعصاب، تشمل اختبارات مثل رسم المخ الروتيني والمطول ورسم الأعصاب والعضلات.

أما في ما يتعلق بقسم القلب والقسطرة القلبية، فقد أوضح "منير" أن القسم يضم نخبة من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في علاج حالات الانسداد المزمن للشرايين التاجية، مشيرًا إلى أن القسم قد شهد تطورًا ملحوظًا خلال شهر يناير الماضي، حيث تم إجراء 6 عمليات توسيع للانغلاق الكامل المزمن عن طريق الارتجاع (CTO-PCI)، بالإضافة إلى إجراء 4 عمليات زرع صمام أورطي بالقسطرة (TAVI).

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 ويقدم قسم القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة، مثل إجراء القسطرة القلبية العاجلة لحالات الجلطات الحادة على مدار الساعة، وتركيب منظمات القلب، واستخدام الشنيور الطبي لعلاج حالات تكلس الشرايين التاجية المعقدة، فضلًا عن استخدام تقنية الموجات الصوتية داخل الشرايين التاجية (IVUS)، كما يضم القسم وحدة أبحاث متقدمة لدراسة أمراض القلب وتطوير أساليب العلاج الحديثة.

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