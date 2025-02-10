الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل "تعليم الدقهلية" يحضر اجتماع الإدارة المركزية للتعليم العام عبر الفيديو كونفرانس

اجتماع كونفرنس، فيتو
اجتماع كونفرنس، فيتو

عقدت اليوم  الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الادارة المركزية لـ التعليم العام اجتماعًا مع  مديري عموم التعليم ومديرى المراحل التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية  وتم التنبيه المشدد علي تواجد القيادات بـ المدارس وتشديد المتابعة والتأكيد علي حضور الطلاب ومتابعة التقييمات الاسبوعية بداية من أول أسبوع والاهتمام بنظافة المدارس. 

وقام اليوم خالد عبد الحكم مدير الإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة بديوان عام الوزارة، يرافقه بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية التربية والتعليم بـ الدقهلية، بجولة ميدانية لمتابعة عدد من مدارس إدارتي دكرنس وشربين التعليمية.

 ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

المدارس المستهدفة في الجولة 

شملت الجولة مدارس شربين ودكرنس 

- مجمع دموه الابتدائية
- مدرسة فاطمة عنان الثانوية بنات
- محلة إنجاق الإعدادية المشتركة.

أشاد الوفد بحسن سير العملية التعليمية داخل المدارس

وأشاد الوفد بحسن سير العملية التعليمية داخل المدارس، معبرين عن تقديرهم للانضباط والالتزام الذي أظهره الطلاب وهيئات التدريس. كما اطمأنوا على توفر الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وبدء تسليمها للطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة المركزية لشئون المديريات التربية والتعليم والتعليم الفني التقييمات الأسبوعية العملية التعليمية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تعليم الدقهلية تقييمات الاسبوعية تقنية الفيديو كونفرانس

مواد متعلقة

6 مرشحين جُدد في اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات لنقابة الصحفيين

غموض حول العثور علي جثة فتاة عشرينية داخل مصلى مول شهير بالتجمع

مصرع وإصابة شخصين سقطوا من أعلى سقالة بالقليوبية

محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يفتتحان معرض مشروعات Capstone لطلاب برنامج STEM (صور)
ads

الأكثر قراءة

رمضان شهر الخير، زيادة المرتبات والمعاشات ومنحة استثنائية خلال أيام

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 10-2-2025

هل تسقط الأحكام بغياب المتهم؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

عالم هولندي يحذر: زلازل مدمرة تضرب 4 دول بمنطقة البحر المتوسط

بعد تعرضه لأزمة صحية، نجل مؤمن زكريا يتصدر التريند والنشطاء يدعمون والده بالدعاء

النواب يقر ضوابط محاكمة المصابين بأمراض عقلية ونفسية

مصرع وإصابة شخصين سقطوا من أعلى سقالة بالقليوبية

غموض حول العثور علي جثة فتاة عشرينية داخل مصلى مول شهير بالتجمع

منوعات

المزيد

زلازل المريخ، تفسير علمي لظاهرة غامضة حيرت العلماء نحو 50 عامًا

العثور على توابيت عمرها 1300 عام في فرنسا

بسبب إعلان سيارات قرب موقع أثري، شركة تتعرض لانتقادات واسعة في العراق

تراجع معدلات الزواج في الصين رغم جهود السلطات لتعزيز عدد السكان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10-2-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 10-2-2025 بالأسواق

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 10-2-2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين 10-2-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة فى 12 سلعة غذائية بعد إعلان التضخم السنوى خلال يناير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي الطريقة الأصح للدفن: القبر المستقل أم المدافن الجماعية؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بالوصول إلى  أعلى المناصب

الأزهر للفتوى: الإسلام نهى عن ترك النار والدفايات عند النوم

المزيد
الجريدة الرسمية