الأحد 19 يناير 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية: انطلاق قافلة طبية وعلاجية مجانية بقرية أم الرزق غدا

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق القافلة الطبية والعلاجية المجانية غدا بقرية أم الرزق مركز شربين، وفقا لخطة مديرية الصحة بالدقهلية لإطلاق القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة خلال شهر يناير الجاري، لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين بهذه القرى وغيرها على التوالي.

 

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة إدراج كافة القرى الأكثر احتياجا على التوالي بنطاق المحافظة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين في كافة قرى المحافظة حسب الأولى بالرعاية، مؤكدا ضرورة العمل على أن تصل القوافل المجانية لجميع القرى والعزب والكفور بنطاق المحافظة.

 

 وأوضح أن منظومة القوافل الطبية يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، وتستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجا فى أماكن إقامتهم لتخفيف العبء عنهم، مؤكدا أن هناك اهتمام بالغ بوصول الخدمة الصحية لجميع القرى والعزب بدائرة المحافظة.

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، أنه وفقا لخطة القوافل خلال شهر يناير الجاري تنطلق القافلة الطبية والعلاجية المجانية بقرية أم الرزق مركز شربين يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين 21,20، لتغطية وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمرضى وللمترددين على القوافل من أبناء القرية والقرى المجاورة.

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