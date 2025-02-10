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وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس للتأكد من انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس

أجرى الدكتور علاء جودة، وكيل  وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس منها مدرسة ميت الديبة  تعليم اساسي القديمة،وعمر بن عبد العزيز الإعدادية بنات  التابعين لإدارة قلين التعليمية، في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية وتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

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وحرص وكيل الوزارة، على التأكد من انتظام الطلاب في الفصول الدراسية بداية الفصل الدراسي الثاني، والنظافة العامة، وحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والإلتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية.

وكيل الوزارة يتأكد من توافر الديسكات بالفصول

وتأكد وكيل وزارة التربية والتعليم،  من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

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