الأحد 09 فبراير 2025
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محافظات

نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماع لجنة التصرفات العقارية بالمنطقة الصناعية بجمصة

اجتماع مع المستثمرين،
اجتماع مع المستثمرين، فيتو

عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اجتماعا للجنة التصرفات العقارية المختصة بالمنطقة الصناعية بجمصة، وذلك بحضور اللواء محمد صلاح الدين أبو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة والمحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار.

مؤتمر " مصر تستطيع بالصناعة " ودعمه المستمر للصناعة وتطوير المناطق الصناعية

يأتي ذلك في إطار اطلاق  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" ودعمه المستمر للصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين لتدوير عجلة الإنتاج وزيادة معدل الاقتصاد الوطني، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

اليات جديدة للتعامل الفوري مع طلبات المستثمرين
وقد أكد "العدل" أن اللجنة المشار إليها تعتبر إحدي الاليات الجديدة للتعامل الفوري مع طلبات المستثمرين وتمثل مرجعية قانونية تستهدف التيسير علي المستثمرين والاسراع في فحص طلبات المستثمرين.

سياسات الجديدة التي تعطي أهمية قصوي للمنطقة الصناعية

أضاف "العدل" أن تشكيل هذه اللجنة يأتي كإحدي السياسات الجديدة التي تعطي أهمية قصوي للمنطقة الصناعية والعمل علي تطويرها لدعم الصناعة والمستثمرين. 


اهتمام  محافظ الدقهلية بملف المنطقة الصناعية 

وفي هذا السياق أكد "العدل" اهتمام  محافظ الدقهلية بملف المنطقة الصناعية مشيرا إلي أن هناك تكليفات محددة لكافة الاجهزة التنفيذية للتفاعل التام والتواجد المستمر مع المستثمرين للتعرف علي مشكلاتهم والعمل علي حلها فورا لدفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد.

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