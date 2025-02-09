اليوم، بدء قبول التظلمات فى نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم

قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وافق على أن تبدأ لجان قبول التظلمات من نتيجة الشهادة الاعدادية، اليوم الأحد، في كل الإدارات التعليمية.

تشكيل لجان قبول التظلمات والمستندات المطلوبة

تشكل كل مدرسة إعدادية لجنة من العاملين بها لقبول تظلمات أولياء الأمور من نتيجة الشهادة الاعدادية، ويتم تجميع الطلبات لتسليمها الي الإدارة التعليمية التابعة لها يوميا، لترسلها الإدارة الي لجنة النظام والمراقبة لتحديد تاريخ وساعة نظر التظلم ومراجعة أوراق إجابة الطالب.

ويقدم ولي الأمر طلب التظلم مصحوبا بصورة من رقم جلوس الكتاب وإيصال سداد الرسوم وقدرها 35 عن كل مادة يتم التظلم من نتيجتها، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

وكان قد اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية، الفصل الدراسى الأول، لعام 2024 / 2025، بنسبة نجاح بلغت 80,80% على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ محمد عبدالفتاح رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان شهادة المرحلة الإعدادية بالفيوم.

أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسى الأول لعام 2024/2025، بلغ 72 ألفًا و591 طالبًا وطالبةً، حضر منهم 72,239، وحصل منهم على نسبة 50% فأكثر عدد 58 ألفًا و369 طالبًا وطالبةً، بنسبة نجاح بلغت 80,80 %، وبلغ عدد المقيدين بالصف الثالث الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع، بلغ 24 طالبًا وطالبة، حضر منهم 23 طالبًا وطالبةً، وبلغت نسبة النجاح 100 %، وأن عدد المقيدين بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة النور للمكفوفين، بلغ 12 طالبًا وطالبةً، وحضروا جميعًا الامتحانات، نجح منهم 8 طلاب، بنسبة نجاح 67 %، وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بمدرسة النهضة المهنية بنات، عدد 88 طالبةً، حضر منهم 82 طالبةً، نجح من بينهم 77 طالبةً، بنسبة 87,5%.

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