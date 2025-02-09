الأحد 09 فبراير 2025
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كسر مفاجئ يتسبب في انقطاع مياه الشرب عن قري مركزي الفيوم وسنورس

قطع مياه الشرب عن
قطع مياه الشرب عن قري الفيوم، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي،  أن سبب انقطاع المياه عن بعض قري مركزي سنورس والفيوم، هو حدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 560 مليمتر، علي الطريق الدائري أمام مدخل  قرية سيلا، ما يستلزم قطع المياه لحين إصلاح  العطل.

القري المتأثرة بانقطاع مياه الشرب بسبب الكسر المفاجئ

و تأثر بانقطاع مياه الشرب  قري (العدوة - هوارة عدلان  - الكعابي - جرفس  - طريق مصر الفيوم القديم  ) وتوابعهم، بمركزي الفيوم وسنورس.

شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى توفر احتياجات الطوارئ

وطالبت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى،  المواطنون وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة في القري المنأثرة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب طوال فترة الانقطاع، من خلال  فناطيس المياه النقية، وفي حالات الطوارئ من خلال الخط الساخن 125، وخط الشركة رقم 01275358538

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كما أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه جاري إصلاح العطل وسيتم ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الاصلاح، وتصل المياه إلي القري المتضررة تباعا، علي أن تصل الضغوط الي كامل قوتها خلال ساعتين من بداية ضخ المياه.

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