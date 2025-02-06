الخميس 06 فبراير 2025
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محافظات

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الفيوم

اعتماد نتيجة الشهادة
اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالفيوم، فيتو

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بمحافظة الفيوم، بعد أن اعتمدها الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، بنسبة نجاح 80.8%. 

 

نتيجة الشهادة الاعدادية في الفيوم

وتوفر فيتو خدمة الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم من خلال الاسم ورقم الجلوس من هنا. 

 

 

اعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم هذا العام 75804 طلاب وطالبات، يؤدون الامتحانات  أمام 270 لجنة امتحانات على مستوى المحافظة.

تعليمات بداية الفصل الدراسي الثاني

وكان قد وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مديري المدارس بتعليمات الاستعدادات  لبدء الفصل الدراسى الثانى 2025/2024.

ولفت إلي أن مدير المدرسة مسئول مسئولية تامة عن إدارة العملية التعليمية داخل المدرسة، وضرورة تجهيز جدول الحصص وتوزيعه على أعضاء هيئة التدريس، والالتزام بمواعيد العمل في الحضور والانصراف، وتواجد مسئول أمن البوابة مع دفتر الأمن الخاص بالمدرسة طوال اليوم، وغلق باب المدرسة من بداية اليوم الدراسي، وحتى انصراف الطلاب.

التزام بتكليفات العمل داخل المدارس

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، علي أن يلتزم مدير المدرسة باستكمال دفتر التكليفات لجميع العاملين بالمدرسة، ومتابعة الإشراف اليومي للمدرسة، والتأكد من وجود قوائم الفصول، وتسليم إقرار سد العجز فى جميع المواد الدراسية، وفي حالة وجود عجز فى أى تخصص يتم إبلاغ موجه المادة والإدارة التعليمية، والتزام  أعضاء هيئة التدريس بخطة توزيع المناهج الدراسية وفق التعليمات الواردة.

 

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