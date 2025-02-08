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محافظ الفيوم يتابع أنشطة الطب البيطري خلال شهر يناير الماضى

بيطري الفيوم
بيطري الفيوم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنشطة مديرية الطب البيطري  علي مدار شهر يناير الماضي،  من خلال تقرير الدكتور مصطفى رمضان عبد السميع، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم.

توقيع الكشف الطبي علي المواشي

وقال مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والصحة العامة وقعت الكشف على اللحوم والدواجن داخل المنشآت الحكومية بالمحافظة بإجمالي 12859 كيلو جرام من اللحوم والدواجن، وقامت إدارة الرعاية والعلاج بتوقيع الكشف الطبي البيطري على  5602 حيوانًا، كما ان إدارة الخدمات امنت علي 1860 حيوانًا، وتسجيل وترقيم 3332 حيوانًا، واستخراج 5819 بطاقة حيوان.

 

تحصين المواشي ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

واستمرت إدارة الطب الوقائي في تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وبلغ إجمالي عدد رؤوس الماشية التي تم تحصينها 17848 حيوانًا، منها 8073 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين   9775 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع، كما تم تحصين  22900 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين  5957 من الأغنام والماعز ضد مرض جدري الضأن.

علاج الدواجن والطيور

 وأضاف، أن إدارة الدواجن عالجت 24960 طائرًا، وخصنت 59742 طائرًا، ونظمت إدارة الإرشاد، بالتعاون مع الوحدات المحلية، والجمعيات الزراعية، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، 160 ندوة، والعديد من حملات التوعية والإرشاد للمواطنين حول أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية، وكيفية تربية الحيوانات ورعايتها.

حملات علي اسواق اللحوم والدواجن

كما شنت مديرية الطب البيطري حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والدواجن للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، وتمكنت إدارة المجازر والصحة العامة من ضبط 4 اطنان و28 كيلو جرام من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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 كما تم توقيع الكشف على اللحوم والدواجن الواردة للمحافظة في سيارات متنقلة، إضافة إلى مذبوحات الحيوانات الكبيرة التي بلغت  2215 رأس ماشية، ومذبوحات الدواجن التي بلغت 16400 طائر.

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