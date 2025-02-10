مصرع وإصابة شخصين سقطوا من أعلى سقالة بالقليوبية

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر في حادث سقوط سقالة بقرية مجول بنها محافظة القليوبية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع عامل سقط من أعلى سقالة بالقليوبية

تلقي مدير امن القليوبية اخطارا بورود بلاغا بمصرع واصابة شخصان، باجراء التحقيقات تبين سقوط سقاله اثناء قيام عمال بالعمل فوقها مما أدي إلي مصرع عامل يدعي محمد أحمد 40 عاما، وإصابة أحمد صبحي ع 40 عاما وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفي بنها التعليمي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

صرحت النيابة العامة، بمحافظة القليوبية، بدفن جثة عامل لقي مصرعه طعنا وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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