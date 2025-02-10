في اليوم العالمي لمرض الصرع، 7 تعليمات من هيئة الدواء للتعامل مع نوبة الصرع

تحيي دول العالم في 10 فبراير مناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض الصرع، لتسليط الضوء على مرضي الصرع وطرق التعامل معهم.

نصائح لكيفية التعامل مع شخص مُصاب بنوبة صرع

ووجهت هيئة الدواء المصرية نصائح لكيفية التعامل مع شخص مُصاب بنوبة صرع منها:

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١-إخلاء المحيط: الحرص على إبعاد الشخص عن أي أدوات أو عوامل خطورة.​



٢-الانخفاض: مساعدة الشخص على الجلوس أو الاستلقاء بتأنّ على الأرض.​



٣-الاستدارة: تنفس المريض يتحسّن لو استلقى على جانبه، ويجب توجيه فم المريض نحو الأرض للتأكد من عدم دخول لعابه في مجرى الهواء.​



٤-حماية الرأس: ضع شيئًا ناعمًا لينا تحت رأسه.​



٥-تجنب الاختناق: عدم وضع أي شيء في فم المريض، فقد يكسر المريض أسنانه أو يختنق في حال وجود أي شيء في فمه أثناء النوبة.​



٦-عدم تقييد حركة المريض: عدم منع المريض من الحركة لأنه يزيد من انزعاجه ويمكن يؤدي لإصابته.​



٧-مراعاة الوضع: الطلب من الأشخاص المحيطين بالمريض والغير قادرين على المساعدة، الابتعاد عنه وإعطائه متنفسًا، وبقاء الأشخاص المختصين فقط أو من يستطيع مساعدته إلى جانب المريض حتى انتهاء النوبة وشرح ما جرى له بعبارات بسيطة.​

بدورها أكدت وزارة الصحة أن مرض الصرع يصيب عالميًا نحو ٥٠ مليون شخص، وهذا ما يجعله واحدًا من أكثر الأمراض العصبية شيوعا.

مرض الصرع

وكشفت وزارة الصحة أن الصرع مرض مزمن يصيب الدماغ ويصيب الإنسان بنوبات متكررة ويتعرض له الإنسان في أي وقت وأي مرحلة عمرية.

وأوضحت وزارة الصحة أن الصرع مرض غير معد، مشيرة إلى أن أعراض نوبة الصرع تشمل:

أعراض لنوبة الصرع



١-سلس البول أو عض اللسان

٢- تغيرات في الرؤية أو السمع أو التذوق

٣-الارتباك غير المبرر والشعور بالنعاس أو الضعف

٤- فقدان الوعي

٥- حركات مفاجئة غير منضبطة للذراع أو الساق أو الجسم كله

ماهو مرض الصرع؟



ومرض الصرع يصيب الدماغ حيث لا ترسل الخلايا العصبية الإشارات بشكل صحيح، مما يسبب النوبات.



والنوبات هي انفجارات غير منضبطة من الأنشطة الكهربائية التي تغير الأحاسيس والسلوكيات والوعي وحركات العضلات.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن علاج الصرع، إلا أن العديد من خيارات العلاج متاحة.

ويمكن لما يصل إلى 70% من الأشخاص المصابين بالصرع ضبط المرض بإستخدام الأدوية.

ماذا يحدث في الدماغ عندما تصاب بالصرع؟



ترسل الخلايا الموجودة في دماغ الإنسان رسائل إلى جميع مناطق الجسم وتستقبلها.

ويتم نقل هذه الرسائل عبر نبضة كهربائية مستمرة تنتقل من خلية إلى أخرى.

ويسبب هذا الاضطراب الكهربائي تغيرات في الوعي بما في ذلك فقدان الوعي، والأحاسيس، والعواطف، وحركات العضلات.



علاج الصرع



تشمل علاجات السيطرة على الصرع الأدوية المضادة للنوبات، والأنظمة الغذائية الخاصة والجراحة.

الأدوية المضادة للنوبات



يمكن للأدوية المضادة للنوبات السيطرة على النوبات لدى حوالي 60% إلى 70% من الأشخاص المصابين بالصرع.

وقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على أكثر من 20 دواءً مضادًا للنوبات لعلاج الصرع.

وأكدت وزارة الصحة، أن ٧٠% من المصابين بالصرع يمكنهم السيطرة علي النوبات والتخلص منها وذلك من خلال الاستخدام المناسب للأدوية المضادة للصرع.

وقالت وزارة الصحة إن نوبات الصرع عبارة عن نوبات وجيزة من الحركات اللاإرادية قد تشمل جزء من الجسم أو الجسم كله.

وأوضحت وزارة الصحة أن نوبات الصرع يصاحبها فقدان الوعي وفقدان التحكم في وظائف الأمعاء والمثانة

وكشفت وزارة الصحة عن أسباب الإصابة بالصرع منها:

بعض المتلازمات الجينية

إصابات الرأس الوخيمة

العيوب الخلقية

اعتلالات وراثية مصحوبة بتشوهات الدماغ

نقص الأكسجين أثناء الولادة

أورام المخ

السكتات الدماغية

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