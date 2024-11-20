فتح باب التقدم للحصول على خطوط سير جديدة لـ100 سيارة سيرفيس و150 تاكسي بأسيوط

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن فتح باب التقدم لطلبات الحصول على خطوط سير جديدة لسيارات الأجرة تابعة لإدارة المواقف، وذلك لتدعيم خطوط السير ذات الكثافة بمدينة أسيوط والمدن الجديدة وبين المحافظة وبعض المحافظات الأخرى، والتى يوجد بها كثافات عالية للركاب، وعدد محدود من السيارات وذلك في إطار خطة المحافظة لتلبية وتحقيق آمال وطموحات المواطن والحفاظ على المصلحة العامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تلقي طلبات الراغبين في التقدم للخطوط الجديدة



وقال محافظ أسيوط إنه تم تكليف يسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة للبدء في إجراءات الإعلان عن تلقي طلبات الراغبين في التقدم للخطوط الجديدة ابتداءا من 23 نوفمبر الجاري ولمدة 15 يومًا لعدد 70 سيارة ميكروباص 14 راكبا بدءًا من موديل 2022 و30 سيارة 8 ركاب (تُمناية) بدءًا من موديل 2022 و150 سيارة تاكسي موديل 2024 وذلك تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين وتسهيل الحركة والانتقال.

15 سيارة ميكروباص 14 راكبا لخط أسيوط الجديدة / الأزهر

وأوضح المحافظ أن التقديم سيتم ل 15 سيارة ميكروباص 14 راكبا لخط أسيوط الجديدة / الأزهر و15 سيارة ميكروباص 14 راكب لخط مدينة ناصر / المعملين فضلًا عن 10 سيارات ميكروباص 14 راكب للعمل على خط المعلمين/ مرسى مطروح و10 سيارات ميكروباص 14 راكبا لخط المعلمين/الإسكندرية و10 سيارات ميكروباص 14 راكبا لخط مدينة أسيوط الجديدة "داخلي" بالإضافة إلى 5 سيارات ميكروباص 14 راكب لخط عرب المدابغ / المحطة و5 سيارات ميكروباص لخط مدينة ناصر الجديدة "داخلي" كما يتم التقديم لـ 10 سيارات 8 ركاب للعمل على خط النورس الوليدية / مساكن محطة الكهرباء/ 14 عمارة بجوار ميدان أسماء الله الحسنى و10 سيارات 8 راكب للعمل على خط المجاهدين/ ميدان المجذوب/المحطة و10 سيارات 8 راكب للعمل على خط المعلمين/مساكن التمليك البحري والقبلي/السادات/ المحطة فعلى من يرغب في التقديم أن يتوجه إلى مقر الإدارة العامة للمواقف بشارع التحكم المركزي بحي شرق مدينة أسيوط من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا ومعه المستندات الآتيه (صورة بطاقة الرقم القومي – صورة شهادة الميلاد – رخصة قيادة مهنية – سداد قيمة كراسة الشروط للتقديم – يشترط ألا يكون المتقدم يملك سيارة أجرة بإسمه) وذلك وفقًا للضوابط والشروط المنظمة لذلك.

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