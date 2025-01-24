الجمعة 24 يناير 2025
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صحة ومرأة

ما العمر المناسب لبدء الفحص الدوري لسرطان عنق الرحم؟

سرطان عنق الرحم،
سرطان عنق الرحم، فيتو

 أكدت منظمة الصحة العالمية أن سرطان عنق الرحم هو أحد أكثر أنواع السرطان القابلة للعلاج.

 

متى يجب إجراء الفحص الدوري لسرطان عنق الرحم

 أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه من المهم إجراء فحص دوري بدءًا من سن 30 عامًا للكشف عن العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري، لأنه قد يؤدي للإصابة بسرطان عنق الرحم.

أكدت وزارة الصحة أن اكتشاف العدوى في وقت مبكر، تكون فرصة الشفاء من المرض مرتفعة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أهمية حصول الفتيات والسيدات على لقاح الوقاية من سرطان عنق الرحم.

 

وأشارت إلى ضرورة أن تحصل جميع الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 9 سنوات و14 سنة على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري.

 

أوضحت أنه يوفر اللقاح الحماية للفتيات من العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري، التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم وغيره من أنواع السرطان المرتبطة بهذا الفيروس.

 

كما أوصت النساء بأهمية إجراء فحوص منتظمة لتحري الإصابة بالسرطان

 

سرطان عنق الرحم 

وتحيي منظمة الصحة العالمية شهر يناير من كل عام، ذكرى التوعية بسرطان عنق الرحم وأهم أعراضه وطرق الوقاية منه.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن الشفاء من سرطان عنق الرحم في حال التشخيص المبكر وبدء العلاج مباشرة.

وكشفت الصحة العالمية عن أهم طرق الوقاية من سرطان عنق الرحم وتشمل:

١- ضرورة التعرف على طبيعة مرض سرطان عنق الرحم وفيروس الورم الحليمي البشري الذي يسبب 99% من حالات الإصابة.

٢- الفحوص المنتظمة تكشف عن أي تغيرات تطرأ على عنق الرحم، ويمكنها أن تحمي من الإصابة بالسرطان ويجب على النساء إجراء فحص التحري بدءًا من سن 30 عامًا، مع تكرار ذلك الفحص كل خمس إلى عشر سنوات.

 

لقاح فيروس الورم الحليمي البشري

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة الرابعة بين أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء على مستوى العالم.  

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وأشارت  المنظمة أنها تقدم الدعم من أجل وضع جميع البلدان على المسار الصحيح نحو التخلص من المرض، وتحدد الإستراتيجية العالمية للمنظمة ثلاث غايات يتعين تحقيقها بحلول عام 2030، وهي:

١- حصول 90% من الفتيات على التطعيم الكامل ضد فيروس الورم الحليمي البشري في سن 15عامًا


٢- خضوع 70٪ من النساء بين سن 35 و45 عامًا للفحص من خلال اختبار عالي الجودة 
 

٣- حصول 90% من النساء المصابات بمرض عنق الرحم على العلاج.

 

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