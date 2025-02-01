السبت 01 فبراير 2025
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صحة ومرأة

4 نصائح للحماية من سرطان عنق الرحم

سرطان عنق الرحم،
سرطان عنق الرحم، فيتو

وجهت هيئة الرعاية الصحية نصائح للحماية من سرطان عنق الرحم مناشدة جميع السيدات بضرورة اتباع هذه التعليمات للوقاية من الإصابة بسرطان عنق الرحم.

وتضمنت أهم النصائح:


١- التطعيم ضد فيروس HPV للفتيات من سن 9 إلى 14 عامًا لحمايتهن من الفيروس المسبب للسرطان.


٢- إجراء الفحص الدوري للكشف المبكر عن أي تغيرات غير طبيعية قبل تطورها.


٣- الإقلاع عن التدخين لأنه يضعف المناعة ويزيد من خطر الإصابة.
 

٤- اتباع نمط حياة صحي يشمل تغذية متوازنة وممارسة الرياضة لدعم مناعة الجسم.

سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة الرابعة بين أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء

 

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة الرابعة بين أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء على مستوى العالم.  

 

وأشارت  المنظمة أنها تقدم الدعم من أجل وضع جميع البلدان على المسار الصحيح نحو التخلص من المرض، وتحدد الإستراتيجية العالمية للمنظمة ثلاث غايات يتعين تحقيقها بحلول عام 2030، وهي:

 

 

١- حصول 90% من الفتيات على التطعيم الكامل ضد فيروس الورم الحليمي البشري في سن 15عامًا


٢- خضوع 70٪ من النساء بين سن 35 و45 عامًا للفحص من خلال اختبار عالي الجودة 
 

٣- حصول 90% من النساء المصابات بمرض عنق الرحم على العلاج.

تجنب 74 مليون حالة إصابة جديدة بسرطان عنق الرحم

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه إذا  تحققت هذه الغايات، تشير التقديرات إلى أنه يمكن تجنب 74 مليون حالة إصابة جديدة بسرطان عنق الرحم وتجنب 62 مليون حالة وفاة بحلول عام 2120.

ويرتبط مرض سرطان عنق الرحم  بنسبة 95% بفيروس الورم الحليمي، وهو السبب الرئيسي للإصابة به.

 

سرطان عنق الرحم

كانت كشفت وزارة الصحة عن أهم أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم منها:
١-التدخين. 
٢-نقص المناعة. 
٣- التوتر. 
٤-فيروس الورم البشري الحليمي.
٥- الزواج فى سن مبكر أقل من 17 سنة.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة الكشف والمتابعة مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية. 

وسرطان عنق الرحم هو مرض تنمو فيه خلايا الجسم بشكل خارج عن السيطرة، وعندما يبدأ السرطان في عنق الرحم، فإنه يسمى سرطان عنق الرحم حيث يربط عنق الرحم المهبل قناة الولادة بالجزء العلوي من الرحم.

وأي سيدة  معرضة لخطر الإصابة بسرطان عنق الرحم ويحدث غالبًا عند السيدات اللاتي تزيد أعمارهم عن 30 عامًا.

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ويعتبر  فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم و فيروس الورم الحليمي البشري هو فيروس شائع ينتقل من شخص إلى آخر أثناء العلاقة الحميمية.

تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري

يمكن أن يساعد تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري في الوقاية من سرطان عنق الرحم وعندما يتم اكتشاف سرطان عنق الرحم في وقت مبكر، فإنه يمكن علاجه بشكل كبير ويرتبط بالبقاء على قيد الحياة لفترة طويلة ونوعية حياة جيدة.

وينصح الأطباء دائما السيدات تناول التطعيم للمساعدة في الوقاية من سرطان عنق الرحم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وإجراء اختبارات فحص منتظمة.

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الرعاية الصحية الإقلاع عن التدخين هيئة الرعاية الصحية سرطان عنق الرحم ممارسة الرياضة ضعف المناعة

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