فوائد وطريقة إعداد مشروب الزنجبيل، يعالج دور البرد المنتشر

يستخدم العديد من الناس الزنجبيل كعلاج منزلي لنزلات البرد أو التهاب الحلق، فتساعد خصائصه المضادة للفيروسات والبكتيريا والالتهابات في إدارة الألم والالتهاب.

الزنجبيل هو جذر نبات الزنجبيل المعمر، واستخدم الناس الزنجبيل كعلاج عشبي لعدة قرون لعلاج العديد من الحالات، من التهاب المفاصل إلى آلام البطن.

لا يزال الناس يستخدمون الزنجبيل اليوم عندما يعانون من السعال أو نزلات البرد، وتظهر الأبحاث العلمية أن الزنجبيل له خصائص طبية يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض نزلات البرد أو التهاب الحلق.

هل يتخلص الزنجبيل من نزلات البرد؟

لا يوجد دليل قاطع يثبت أن الزنجبيل يمكن أن يوقف نزلات البرد أو يتخلص منها، لكن الأبحاث تشير إلى أنه قد يساعد في منعها، ويمكن أن يساعد الزنجبيل أيضًا في تحسين أعراض نزلات البرد، وهناك أدلة على أن الزنجبيل يمكنه:

منع نزلات البرد

منع أو تهدئة التهاب الحلق

تقليل الاحتقان

تقليل الالتهاب

الخصائص الطبية للزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مركبات تسمى جينجيرول وشوجول، ويعتقد الباحثون أن هذه المركبات تعطي الزنجبيل خصائصه الطبية.

وتشير الدراسات إلى أن الزنجبيل قد يكون مفيدًا بالطرق التالية:

مضاد للبكتيريا

وجدت الدراسات أن الزنجبيل أظهر تأثيرًا مضادًا للبكتيريا أعلى من المضادات الحيوية ضد المكورات العنقودية الذهبية والمكورات العنقودية القيحية، والمكورات العنقودية القيحية هي البكتيريا التي تسبب التهاب البلعوم العقدي، المعروف باسم التهاب الحلق العقدي.

مضاد للفيروسات

أظهرت الأبحاث أن للزنجبيل خصائص مضادة للفيروسات، ووجد الباحثون أيضًا أنه فعال ضد الألم والحمى.

كما قد يكون الزنجبيل الطازج مفيدًا ضد الفيروسات التنفسية، حيث كشفت الدراسات المعملية أن الزنجبيل الطازج له تأثيرات مضادة للفيروسات في نماذج عدوى الجهاز التنفسي، حيث يوقف الزنجبيل تكاثر الفيروس.

مضاد للالتهابات

في الأبحاث المعملية لعدوى الحلق، أظهر الزنجبيل نشاطًا مضادًا للالتهابات، ويقترح الباحثون أن الزنجبيل يمكن أن يقلل من التهاب البلعوم، وهو التهاب في الجزء الخلفي من الحلق.

مضاد للأكسدة

بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسات بين الزنجبيل والفلفل الحار وجوزة الطيب أن الزنجبيل كان له أعلى تأثير مضاد للأكسدة من بين التوابل الثلاثة، وتساعد مضادات الأكسدة في منع تلف الخلايا الناتج عن الالتهاب.

كيفية استخدام الزنجبيل لعلاج التهاب الحلق

يتميز الزنجبيل بنكهة حارة وتأثير دافئ، وقد تساعد خصائصه الطبية في تخفيف التهاب الحلق أو عدوى الحلق، ويمكن لأي شخص أن يحاول استخدام الزنجبيل لعلاج التهاب الحلق عن طريق:

إضافة الزنجبيل المبشور الطازج إلى الماء الساخن مع الليمون

مضغ قطعة من جذر الزنجبيل الطازج

إضافة الزنجبيل الطازج إلى الوصفات

إضافة الزنجبيل الطازج إلى العصائر أو العصائر المخفوقة

مزج الزنجبيل الطازج مع ماء جوز الهند

يمكن للناس أيضًا تناول الزنجبيل بطرق أخرى، مثل أقراص استحلاب الحلق أو الحبوب أو الكبسولات.

قد يكون تناول الزنجبيل في شكل كبسولات مفيدًا للأشخاص الذين لا يحبون طعمه.

الزنجبيل والعسل

تشير بعض الأبحاث إلى أن الزنجبيل قد يكون له تأثير مضاد للميكروبات أقوى عند دمجه مع العسل، وهو أيضًا مضاد للميكروبات.

يمكن للناس صنع مشروب مهدئ لالتهاب الحلق عن طريق إضافة الزنجبيل المبشور الطازج والعسل إلى الماء الساخن.

تتضمن بعض المكونات الإضافية المضادة للالتهابات التي يمكن للشخص إضافتها إلى مشروبات الزنجبيل ما يلي:

القرنفل

الزعتر

المريمية

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