أعراض وطرق علاج التهاب اللوزتين، ومتى يكون استئصالها ضرورة؟

يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الالتهابات البكتيرية والفيروسية التهاب اللوزتين، وقد يعاني البعض من أعراض مثل التهاب الحلق والألم أثناء البلع.

اللوزتان هما العضوان الصغيران المصنوعان من الأنسجة اللمفاوية الموجودة على جانبي الجزء الخلفي من الحلق، وتعملان كآلية دفاع وتساعدان في منع الجسم من الإصابة بالعدوى، وعندما تتطور العدوى على اللوزتين، تسمى الحالة التهاب اللوزتين، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

التهاب اللوزتين هو مرض شائع في مرحلة الطفولة ولكنه يمكن أن يحدث في أي عمر، وغالبًا ما يشخصه الأطباء عند الأطفال من سن ما قبل المدرسة وحتى منتصف سن المراهقة، وتشمل الأعراض التهاب الحلق وتورم اللوزتين والحمى.

يمكن أن تنتقل الجراثيم التي تسبب التهاب اللوزتين إلى الآخرين، ويمكن أن تسببها مجموعة متنوعة من الفيروسات والبكتيريا الشائعة، وتشمل الكائنات الحية الدقيقة المسببة لالتهاب اللوزتين البكتيريا العقدية، ويمكن أن يؤدي التهاب اللوزتين الناجم عن التهاب الحلق العقدي إلى مضاعفات خطيرة دون علاج.

من السهل تشخيص التهاب اللوزتين، وتختفي الأعراض عادة في غضون 7 - 10 أيام.

أسباب التهاب اللوزتين

اللوزتان هما خط الدفاع الأول ضد المرض، وتنتجان خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجسم على محاربة العدوى.

وتحارب اللوزتان البكتيريا والفيروسات التي تدخل الجسم من خلال الفم والأنف، ومع ذلك، فإن اللوزتين معرضتان أيضًا للإصابة بالعدوى من نفس الجراثيم التي تساعدان على إبعادها.

يمكن للفيروس، مثل نزلات البرد الشائعة، أن يؤدي إلى التهاب اللوزتين، والعدوى البكتيرية، مثل التهاب الحلق، هي أيضًا أسباب محتملة لالتهاب اللوزتين.

أعراض التهاب اللوزتين

تشمل الأعراض المحتملة لالتهاب اللوزتين ما يلي:

التهاب الحلق الشديد

صعوبة أو ألم أثناء البلع

صوت أجش

رائحة الفم الكريهة

حمى

قشعريرة

وجع الأذن

ألم البطن

صداع

تصلب الرقبة

ألم الفك والرقبة بسبب تضخم الغدد الليمفاوية

لوزتان تبدوان محمرتين ومتورمتين

لوزتان بهما بقع بيضاء أو صفراء

في الأطفال الصغار جدًا، قد يلاحظ الوالدان أيضًا زيادة التهيج أو ضعف الشهية أو إفراز اللعاب المفرط.

علاج التهاب اللوزتين

لا تتطلب الحالة الخفيفة من التهاب اللوزتين العلاج بالضرورة، وخاصة إذا كان سببها فيروس، مثل نزلات البرد.

وقد تشمل العلاجات للحالات الأكثر شدة من التهاب اللوزتين المضادات الحيوية أو، في حالات أقل شيوعًا، استئصال اللوزتين.

إذا أصيب الشخص بالجفاف بسبب التهاب اللوزتين، فقد يحتاج أيضًا إلى سوائل وريدية، ويمكن أن تساعد مسكنات الألم لتخفيف التهاب الحلق أيضًا أثناء شفاء الحلق.

استئصال اللوزتين

تسمى الجراحة لإزالة اللوزتين استئصال اللوزتين، ويوصي الأطباء عمومًا باستئصال اللوزتين فقط إذا كان الشخص يعاني من التهاب اللوزتين المزمن أو المتكرر، أو إذا تسبب التهاب اللوزتين في حدوث مضاعفات أو عدم تحسن الأعراض.

إذا كان قد أصيب بالتهاب اللوزتين أو التهاب الحلق العقدي خمس إلى سبع مرات على الأقل في العام الماضي، فقد تساعد جراحة استئصال اللوزتين في وقف تكرار هذه الحالات، ويمكن للجراحة أيضًا تخفيف مشاكل التنفس أو البلع التي قد تنتج عن التهاب اللوزتين.

قد تقلل عملية استئصال اللوزتين من عدد التهابات الحلق عند الأطفال خلال السنة الأولى بعد الجراحة، ومع ذلك، وجدت أحد الدراسات أن البالغين الذين خضعوا للإجراء وهم أطفال واجهوا خطرًا متزايدًا للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والأمراض المعدية على المدى الطويل.

قد يقلل استئصال اللوزتين من خطر الإصابة بالتهاب الحلق العقدي بشكل عام، ولكن لا يزال من الممكن الإصابة بالتهاب الحلق العقدي والتهابات الحلق الأخرى بعد الإزالة، ومن الممكن أيضًا أن تنمو اللوزتان مرة أخرى بعد الجراحة، لكن هذا نادر.

المضادات الحيوية لالتهاب اللوزتين

إذا تسببت عدوى بكتيرية في التهاب اللوزتين، يمكن للطبيب وصف المضادات الحيوية لمحاربة العدوى.

قد تساعد المضادات الحيوية في حل الأعراض بشكل أسرع قليلًا، ومع ذلك، فإنها تزيد من خطر مقاومة المضادات الحيوية وقد يكون لها آثار جانبية أخرى، مثل اضطراب المعدة، المضادات الحيوية ضرورية أكثر للأشخاص المعرضين لمضاعفات التهاب اللوزتين.

إذا وصف الطبيب المضادات الحيوية، فمن المرجح أن تكون البنسلين لعلاج التهاب اللوزتين بسبب العقدية من المجموعة أ، وهي البكتيريا التي تسبب التهاب الحلق، المضادات الحيوية ضرورية لعلاج التهاب الحلق بسبب خطر الإصابة بأمراض القلب الروماتيزمية.

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