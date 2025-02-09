وصلوا لـ5 لاعبين، تزايد الإصابات بالعضلة الخلفية يثير قلق المسؤولين في الأهلي

تزايدت حالات الإصابة في العضلة الخلفية بين لاعبي الأهلي، ما أثار حالة من القلق داخل الجهاز الفني، وبرز العديد من التساؤلات عن أسباب تعرض عدد كبير من لاعبي الفريق لنفس الإصابة.

وبعد تعرض عمر كمال عبد الواحد للإصابة على مستوى العضلة الخلفية، أصبح عدد المصابين بنفس الإصابة داخل الفريق خمسة لاعبين.

الإصابة في العضلة الخلفية ظاهرة مقلقة في الأهلي

ويواجه الأهلي أزمة حقيقية بعد انضمام عمر كمال عبد الواحد إلى قائمة المصابين بشد في العضلة الخلفية، والتي تضم أيضًا كلًا من وسام أبو علي، أشرف داري، ياسر إبراهيم، وسمير محمد.

وتكرار نفس نوع الإصابة خلال فترة قصيرة يشير إلى وجود خلل ما، سواء في برامج الأحمال البدنية أو في طريقة تعامل اللاعبين مع فترات الراحة والتعافي.

كيف تؤثر هذه الإصابات على مشوار الفريق

وتعاني الفرق الكبرى، مثل الأهلي، عندما تفقد عددًا كبيرًا من لاعبيها بسبب الإصابات، خاصة إذا كانت متكررة وتمس مراكز حساسة في الملعب، وغياب خمسة لاعبين يعتبر من أهم لاعبي الاهلي بنفس الإصابة يضع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في مأزق نظرا لفقدان خدمات اللاعبين في ظل المنافسات القوية التي يشارك بها الفريق.

ولمواجهة هذه الأزمة، يحتاج الأهلي إلى مراجعة عدة عوامل، منها، تقييم برامج الإعداد البدني، قد يكون هناك خلل في توزيع الأحمال التدريبية يؤدي إلى إجهاد زائد على اللاعبين، بالاضافة إلى الاهتمام بفترات التعافي التأكد من حصول اللاعبين عقب المباريات.

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