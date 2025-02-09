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رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز

 

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة كالتالي: 

حراسة المرمى:مصطفي شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني، وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات.

خط الهجوم: جراديشار.

ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بفارق نقطة وحيدة، أما زعيم الفلاحين يأتي في المركز الخامس عشر حيث يمتلك غزل المحلة 11 نقطة. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

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