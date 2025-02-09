رجال طائرة الأهلي يفوز على طلائع الجيش في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، انتصاراته في الدوري بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات البطولة.

أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وشهدت منافسة قوية قبل أن يحسم الفريق المباراة بنتيجة 3-1.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

فاز «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-18، وتفوق طلائع الجيش في الشوط الثاني بنتيجة 26-24، ثم عاد «رجال طائرة الأهلي» للتفوق وفاز بالشوط الثالث بنتيجة 25-14، قبل أن ينهي الفريق الشوط الرابع والمباراة متقدمًا بنتيجة 25-18.

ومن المقرر أن يواجه «رجال طائرة الأهلي» نظيره القناة يوم الثلاثاء المقبل ضمن بطولة الدوري.

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