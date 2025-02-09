الأهلي يصطدم بـ غزل المحلة في إحدى كلاسيكيات الكرة المصرية الثلاثاء، حسام حسن هداف مواجهات الفريقين، والأحمر يتفوق علي زعيم الفلاحين في القيمة التسويقية

تشهد الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز واحدة من كلاسيكيات الكرة المصرية، حيث يلتقي النادي الأهلي مع نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل علي ستاد السلام.

و دائما ما تتمتع مباريات النادي الأهلي مع غزل المحلة بـ الأثارة والقوة خاصة في حال حضور جماهير الفريقين المباراة، مما جعلها واحدة من كلاسيكيات بطولة الدوري الممتاز.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين هذا الموسم بعد غياب الموسم الماضي نظرا لهبوط غزل المحلة وخوض منافسات دوري المحترفين، قبل أن ينجح في العودة سريعا إلي دوري الأضواء والشهرة.

تاريخ مواجهات الأهلي وغزل المحلة



وخاض النادي الأهلي وغزل المحلة، 97 مباراة في مختلف المسابقات، تمكن خلالها الأهلي في الفوز بـ 55 مباراة، فيما استطاع زعيم الفلاحين الفوز في 12 لقاءً فقط،و تعادل الفريقان في 30 لقاء.

وتمكن النادي الأهلي خلال المواجهات السابقة من تسجيل 130 هدفا في شباك زعيم الفلاحين، بينما تمكن فريق غزل المحلة من إدراك 56 هدفا في مرمي المارد الأحمر.

الهدف التاريخي لمواجهات الأهلي وغزل المحلة

ويعد حسام حسن مدرب منتخب مصر الحالي ولاعب الأهلي السابق الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف، بينما يعد الشوري وخالد عيد هدافي زعيم الفلاحين أمام الأهلى برصيد 3 أهداف.

أكبر فوز في تاريخ لقاءات الأهلي وغزل المحلة

ويعد الأهلى صاحب أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين بنتيجة 4-0 في ثلاث مناسبات موسم 58-59 وموسم 75-76 وموسم 78-79.

القيمة التوسيقية للنادي الأهلي وغزل المحلة



تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.03 مليون يورو، ويعد أغلي لاعبي الأحمر في القيمة التسويقية هو أشرف بن شرقي بمبلغ 3.50 مليون يورو، ثمن يأتي خلفه إمام عاشور ووسام أبو علي بنفس القيمة والتي تبلغ 3 مليون يورو.

فيما تساوى القيمة التسويقية لغزل المحلة 3.90 مليون يورو، حيث يعد أغلي لاعب زعيم الفلاحين هو محمد علي بن حمودة بقيمة 600 ألف يور، ثم يأتي خلفه إبراهم حسن وعبد الرحمن جبنه بنفس القيمة والتي تبلغ 300 ألف يورو.

ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بفارق نقطة وحيدة، أما زعيم الفلاحين ياتي في المركز الخامس عشر حيث يمتلك غزل المحلة 11 نقطة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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