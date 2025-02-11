الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

ارتفاع أسعار ياميش رمضان 20%.. قمر الدين الجوافة والمانجو في مقدمة الزيادات.. والمكسرات تسجل أرقاما غير مسبوقة.. وخبراء التغذية يطالبون المستهلكين بشراء كميات معقولة (فيديو وصور)

قمر الدين بالأسواق
قمر الدين بالأسواق المصرية

 تشهد الأسواق المصرية هذه الأيام حركة نشطة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يتوافد المواطنون لشراء ياميش رمضان، الذي يعتبر جزءًا أساسيًا من تقاليد الشهر الكريم. وقد لوحظ هذا العام ارتفاع في أسعار بعض أنواع الياميش، إلا أن الإقبال على الشراء لا يزال كبيرًا.

 

قمر الدين يتصدر قائمة المشتريات

 يحتل قمر الدين مكانة خاصة في قائمة ياميش رمضان، حيث يعتبر من المشروبات الأساسية على المائدة الرمضانية. ويتوفر في الأسواق المصرية أنواع مختلفة من قمر الدين، منها قمر الدين المصنوع من الجوافة، الذي يتراوح سعر اللفة منه بين 46 و53 جنيهًا للفة، بينما تتراوح أسعار الكرتونة بين 925 و1075 جنيهًا.

المانجو والمشمش يحافظان على شعبيتهما

 لا يزال المانجو والمشمش يحافظان على شعبيتهما كأحد أنواع الياميش المفضلة لدى المصريين. ويتوفر المشمش بأسعار تتراوح بين 65 جنيهًا للفة، بينما يتراوح سعر الكيلو من المشمشية بين 240 و270 جنيهًا.

ارتفاع الأسعار بنسبة 20%

كما أردف محمود طارق مدير بأحد سلاسل محلات ياميش رمضان برمسيس أن الإقبال على الشراء يتزايد مع الاقتراب من شهر رمضان، وأن الأسعار شهدت ارتفاعا عن العام الماضي بنسبة لا تتجاوز ال 20 ٪؜ سواء للمصري أو المستورد.

ويعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الإنتاج. ومع ذلك، يؤكد التجار أن الإقبال على الشراء لا يزال كبيرًا، حيث يعتبر ياميش رمضان جزءًا لا يتجزأ من طقوس الشهر الكريم.

و جاءت أسعار أنواع أخرى من ياميش رمضان كالآتي:

الزبيب الإيراني 200 جنيه للكيلو

زبيب مصري يبدأ من 100 جنيه حتي 165 جنيها للكيلو

القراصيا تبدأ من 180 جنيها حتى 240 جنيها

وتختلف حسب مقاس حبة القراصيا وبلد المنشأ إسباني أو أرجنتيني 

كيلو التين المجفف 335 جنيهًا 

قوالب التمر الهندي كرتونه 900 جنيه تحتوي على 30 قطعة، القطعة 300 جرام

بلح الرطب السعودي كرتونه 3 كيلو ب 310 جنيهات 

أسعار المكسرات السليمة

بندق ولوز وعين جمل بسعر 255 جنيهًا للكيلو

البلح يبدأ من 30 جنيها الكيلو

جوز الهند ييدأ سعره من 180 جنيهًا حتى 240 جنيها للكيلو

السمسم 120 جنيهًا الكيلو

السوداني المقشر يبدأ من 80 جنيها الكيلو

أنواع أخرى من الياميش

 بالإضافة إلى الأنواع المذكورة، تتوفر في الأسواق المصرية أنواع أخرى من الياميش، مثل الزبيب بأنواعه، والقراصيا، والتين المجفف، والتمر الهندي، والبلح بأنواعه، والمكسرات مثل البندق واللوز وعين الجمل.

نصيحة للمستهلكين

 ينصح خبراء التغذية المستهلكين بالحرص على شراء كميات معقولة من ياميش رمضان، وتناولها باعتدال، لما تحتويه من سعرات حرارية عالية.

 كما ينصحون بتناول الفواكه والخضروات الطازجة كجزء من النظام الغذائي الصحي في شهر رمضان.

يبقى ياميش رمضان جزءًا لا يتجزأ من تقاليد الشهر الكريم في مصر، حيث يضفي على المائدة الرمضانية أجواء من البهجة والاحتفال. ومع ارتفاع الأسعار هذا العام، يبقى على المستهلكين التخطيط المسبق لمشترياتهم، والحرص على شراء كميات معقولة من الياميش، وتناولها باعتدال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع أسعار ياميش رمضان اقتراب شهر رمضان الأسواق المصرية الاساسية الزبيب الزبيب الإيرانى الشهر الكريم بلح شراء ياميش رمضان
ads

الأكثر قراءة

هددوا بالعودة، ثورة أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج بعد قرار الـ 4 آلاف دولار

الحكومة تعلن عودة الكهرباء لدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي

ضوابط تنفيذ عقوبة الحبس، وهذا موقف المرأة الحامل

لايفوتك ثوابها، موعد صيام الأيام البيض من شهر شعبان لعام 1446 هجريًا

كل ما تريد معرفته عن عقوبة الغرامات وكيفية سدادها

أول تعليق من حماس على تهديدات ترامب بتحويل غزة إلى جحيم يوم السبت

ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام، وهؤلاء يحق لهم الحضور

حمد بن جاسم: القمة العربية المقبلة في مصر لن تكون كغيرها لهذا السبب

منوعات

المزيد

علماء: سطح النواة الداخلية للأرض ليس صلبا وتشوه لهذا السبب

مسرح كمال في كازان مركز ثقافي متعدد الوظائف (صور)

كانييه ويست يعطل حسابه على موقع "إكس" بعد هجومه على اليهود

حفيد السلطان عبد الحميد يرد على ترامب: غزة ملك لجدي ومسجلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الارز اليوم، كيلو الأرز بـ 26 جنيها اليوم الثلاثاء

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10- 02- 2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

قبل صلاح مصدق.. ثمانية مغاربة ارتدوا قميص الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي كيفية المسح أثناء الوضوء على الجبس أو الجبيرة؟، عالم أزهري يُجيب

تفسير رؤية الجامعة بالمنام وعلاقتها بالترقية والنجاح في العمل

ما حكم أداء الحج أو العمرة بتأشيرة عمل؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية