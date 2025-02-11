ارتفاع أسعار ياميش رمضان 20%.. قمر الدين الجوافة والمانجو في مقدمة الزيادات.. والمكسرات تسجل أرقاما غير مسبوقة.. وخبراء التغذية يطالبون المستهلكين بشراء كميات معقولة (فيديو وصور)

تشهد الأسواق المصرية هذه الأيام حركة نشطة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يتوافد المواطنون لشراء ياميش رمضان، الذي يعتبر جزءًا أساسيًا من تقاليد الشهر الكريم. وقد لوحظ هذا العام ارتفاع في أسعار بعض أنواع الياميش، إلا أن الإقبال على الشراء لا يزال كبيرًا.

قمر الدين يتصدر قائمة المشتريات

يحتل قمر الدين مكانة خاصة في قائمة ياميش رمضان، حيث يعتبر من المشروبات الأساسية على المائدة الرمضانية. ويتوفر في الأسواق المصرية أنواع مختلفة من قمر الدين، منها قمر الدين المصنوع من الجوافة، الذي يتراوح سعر اللفة منه بين 46 و53 جنيهًا للفة، بينما تتراوح أسعار الكرتونة بين 925 و1075 جنيهًا.

المانجو والمشمش يحافظان على شعبيتهما

لا يزال المانجو والمشمش يحافظان على شعبيتهما كأحد أنواع الياميش المفضلة لدى المصريين. ويتوفر المشمش بأسعار تتراوح بين 65 جنيهًا للفة، بينما يتراوح سعر الكيلو من المشمشية بين 240 و270 جنيهًا.

ارتفاع الأسعار بنسبة 20%

كما أردف محمود طارق مدير بأحد سلاسل محلات ياميش رمضان برمسيس أن الإقبال على الشراء يتزايد مع الاقتراب من شهر رمضان، وأن الأسعار شهدت ارتفاعا عن العام الماضي بنسبة لا تتجاوز ال 20 ٪؜ سواء للمصري أو المستورد.

ويعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الإنتاج. ومع ذلك، يؤكد التجار أن الإقبال على الشراء لا يزال كبيرًا، حيث يعتبر ياميش رمضان جزءًا لا يتجزأ من طقوس الشهر الكريم.

و جاءت أسعار أنواع أخرى من ياميش رمضان كالآتي:

الزبيب الإيراني 200 جنيه للكيلو

زبيب مصري يبدأ من 100 جنيه حتي 165 جنيها للكيلو

القراصيا تبدأ من 180 جنيها حتى 240 جنيها

وتختلف حسب مقاس حبة القراصيا وبلد المنشأ إسباني أو أرجنتيني

كيلو التين المجفف 335 جنيهًا

قوالب التمر الهندي كرتونه 900 جنيه تحتوي على 30 قطعة، القطعة 300 جرام

بلح الرطب السعودي كرتونه 3 كيلو ب 310 جنيهات

أسعار المكسرات السليمة

بندق ولوز وعين جمل بسعر 255 جنيهًا للكيلو

البلح يبدأ من 30 جنيها الكيلو

جوز الهند ييدأ سعره من 180 جنيهًا حتى 240 جنيها للكيلو

السمسم 120 جنيهًا الكيلو

السوداني المقشر يبدأ من 80 جنيها الكيلو

أنواع أخرى من الياميش

بالإضافة إلى الأنواع المذكورة، تتوفر في الأسواق المصرية أنواع أخرى من الياميش، مثل الزبيب بأنواعه، والقراصيا، والتين المجفف، والتمر الهندي، والبلح بأنواعه، والمكسرات مثل البندق واللوز وعين الجمل.

نصيحة للمستهلكين

ينصح خبراء التغذية المستهلكين بالحرص على شراء كميات معقولة من ياميش رمضان، وتناولها باعتدال، لما تحتويه من سعرات حرارية عالية.

كما ينصحون بتناول الفواكه والخضروات الطازجة كجزء من النظام الغذائي الصحي في شهر رمضان.

يبقى ياميش رمضان جزءًا لا يتجزأ من تقاليد الشهر الكريم في مصر، حيث يضفي على المائدة الرمضانية أجواء من البهجة والاحتفال. ومع ارتفاع الأسعار هذا العام، يبقى على المستهلكين التخطيط المسبق لمشترياتهم، والحرص على شراء كميات معقولة من الياميش، وتناولها باعتدال.

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