الأحد 09 فبراير 2025
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محافظات

البلح يبدأ من 15جنيه، جولة في شادر مستلزمات رمضان بقنا (فيديو)

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

اجرت فيتو بثا مباشرا في احد شوادر بيع السلع الغذائية وغير الغذائية التابع لمبادرة كلنا واحد بشارع الجمهورية التابع لمركز ومدينة قنا.

وتبدأ اسعار البلح من ١٥ جنيها لتصل الي ٢٥ جنيها، والسكر ٣٠ جنيها والمكرونة ١٢.٥٠ وزن ٤٠٠ جرام.

وتواصل وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة (كلنا واحد) لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية

بمشاركة 2252 فرعا ومنفذا لكبرى السلاسل..الداخلية تواصل مبادرة "كلنا واحد" بتخفيضات 40%


كما تم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير المستلزمات والسلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2220 فرعا – 32 معرضا) بمختلف محافظات الجمهورية للمبادرة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1050 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

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المرحلة الـ 26 من مبادرة كلنا واحد الموقع الرسمى لوزارة الداخلية قنا مدينة قنا مستلزمات الاسرة المصريه مستلزمات رمضان

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