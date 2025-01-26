الإيراني يصل لـ 980 جنيهًا، والمحلي «حنين على الجيب»، تفاوت أسعار الزبيب بالأسواق

أسعار الزبيب اليوم في الأسواق، تباينت أسعار الزبيب في الأسواق، بالتزامن مع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث يزيد الإقبال على شراء أصناف ياميش رمضان.

أسعار الزبيب اليوم

الزبيب من أهم السلع الرمضانية

ويعد الزبيب بأنواعه سواء إنتاج محلي أو مستورد من أهم السلع الرمصانية التي تستخدم في إعداد مختلف الأطباق.

أسعار الزبيب اليوم

الزبيب الإيراني يصل لـ 980 جنيهًا في الأسواق

وخلال جولة ميداينة أجرتها «فيتو»، اتضح أن أسعار الزبيب الإيراني هي الأكثر ارتفاعًا في الأسواق، إذ يتراوح سعر كيلو زبيب إيراني بين 680 و980 جنيهًا لأنواع الفاخرة، لذلك يباع الزبيب الإيراني الفاخر في عبوات بأوزان أقل من 250 جرامًا.

أسعار الزبيب اليوم

الزبيب الإيراني الأعلى سعرًا يليه التركي

وبسؤال أحد البائعين في محل عطارة عن حجم الإقبال على شراء الزبيب المستورد؛ قال إنه يوجد الزبيب الإيراني وهو الأعلى سعرًا يليه التركي، ولكل منهما زبونه الخاص، إذ لا يقتصر بيعهما على المواطنين، بل يزيد الإقبال على شرائهما من قبل محال بيع الحلويات والمطاعم، لأن لهم مميزات في إعداد أطباق الحلوى الفاخرة.

أسعار الزبيب اليوم

أسعار الزبيب تختلف حسب الجودة

وتابع: أن أسعار الزبيب المستوردة والمنتجة محليًا تختلف حسب الجودة، لذلك نجد أسعار متفاوتة تلائم الحالة المادية لجميع المواطنين، وهناك زبيب مصري بجودة عالية تضاهي المستورد، فالأهم من السعر وجود وفرة في المعروض من جميع الأنواع.

سعر الزبيب

أسعار الزبيب المحلي «حنينة على جيب الزبون»

وأضاف أن أسعار الزبيب المحلي «حنينة على جيب الزبون»، إذ تبدأ من 30 جنيهًا للكيلو، وتتفاوت صعودًا إلى ما يصل 250 جنيهًا.

سعر كيلو زبيب

أسعار الزبيب في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الزبيب في محلات العطارة وفقًا لجولة ميدانية، فضلًا عن سعر الزبيب في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى، سواء السائب أو المعبأ بأوزان مختلفة؛ في السطور الأتية:

اسعار الزبيب

سعر الزبيب المصري فاتح في الأسواق

من أصناف الزبيب التي عليها إقبال متزايد خلال شهر رمضان، الزبيب المصري وبالأخص فاتح اللون، وجاءت أسعاره كالأتي:

بلغ سعر زبيب مصري فاتح وزن 100 جرام نحو 24 جنيهًا.

بلغ سعر الزبيب المصري فاتح وزن 125 جرامًا نحو 30 جنيهًا.

بلغ سعر زبيب مصري فاتح وزن 250 جرامًا نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر الزبيب المصري فاتح وزن 500 جرام نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الزبيب المصري فاتح نحو 240 جنيهًا.

اسعار كيلو الزبيب

أسعار الزبيب الأسود في الأسواق

أما الزبيب الأسود فجاءت أسعاره كالأتي:

بلغ سعر الزبيب أسود وزن 125 جرامًا نحو 25 جنيهًا. بلغ سعر الزبيب أسود وزن 250 جرامًا نحو 50 جنيهًا. بلغ سعر الزبيب أسود وزن 500 جرام نحو 100 جنيه. بلغ سعر كيلو الزبيب أسود نحو 200 جنيه.

أسعار الزبيب

أسعار الزبيب في السلاسل الغذائية

وفيما يخص أسعار الزبيب في السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ فهي كالأتي:

بلغ سعر زبيب ذهبي ابو عوف وزن 250 جرامًا نحو 75 جنيهًا. بلغ سعر زبيب ذهبي إيراني وزن 250 جرامًا نحو 245 جنيهًا. تراوح سعر زبيب إيراني وزن 250 جرامًا من 55 إلى 70 جنيهًا. تراوح سعر زبيب مصري فاخر وزن وزن 250 جرامًا من 50 إلى 65 جنيهًا. بلغ سعر كيلو زبيب أبيض نحو 80 جنيهًا.

اسعار الزبيب

سعر الزبيب في السلاسل الغذائية

بلغ سعر زبيب جامبو الحجم وزن 500 جرام نحو 61 جنيهًا.

تراوح سعر زبيب أصفر وزن 150 جرامًا من 30 إلى 34 جنيهًا.

بلغ سعر زبيب إيراني من زادنا وزن 250 جرامًا نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر زبيب إيراني من زادنا وزن 150 جرامًا نحو 120 جنيهًا.

تراوح سعر الزبيب الأحمر مصري وزن 250 جرامًا من 33 إلى 40 جنيهًا.

أسعار الزبيب

أسعار الزبيب اليوم في السلاسل الغذائية

تراوح سعر زبيب مصري ذهبي وزن 250 جرامًا من 50 إلى 57 جنيهًا. بلغ سعر زبيب مصري جامبو وزن 250 جرامًا نحو 42 جنيهًا. بلغ سعر عبوة زبيب مشكل وزن 150 جرامًا نحو 24 جنيهًا. تراوح سعر كيلو زبيب أحمر من 66 إلى 73 جنيهًا. بلغ سعر زبيب أسود نحو 85 جنيهًا للكيلو.

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