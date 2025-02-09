حملة تفتيش واسعة لضبط الأسعار.. ومدبولي يُطالب المحافظين بمتابعة يومية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الخامس لمجلس المحافظين، الذي عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بضرورة تكثيف حملات التفتيش على الأسواق لضبط الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

رقابة مشددة لمنع التلاعب بالأسعار

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تتهاون في مواجهة أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة للأسواق، واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المخالفين، لمنع أي استغلال لاحتياجات المواطنين، خاصة في الفترة التي تسبق الشهر الكريم.

وأشار إلى ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية في المحافظات، والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة الأسواق بشكل يومي، لضمان استقرار الأسعار وتوافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية، مع تشديد العقوبات على التجار الذين يثبت تورطهم في الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.

توسيع نطاق "سوق اليوم الواحد"

وفي إطار الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتوسيع نطاق تجربة "سوق اليوم الواحد" لتشمل القرى والمناطق النائية، لضمان وصول السلع إلى جميع المواطنين بأسعار عادلة، وتقليل الاعتماد على الوسطاء، مما يسهم في استقرار الأسواق ومنع المغالاة في الأسعار.

كما شدد على ضرورة التنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لضمان استمرار تدفق السلع، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق التوازن في السوق ويحد من أي ارتفاع غير مبرر للأسعار.

خطة حكومية لضبط الأسواق قبل رمضان

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، محاور خطة المحافظات لضبط الأسواق، والتي تشمل تنفيذ حملات تفتيش دورية على الأسواق والمنافذ التجارية، لمتابعة التزام التجار بالأسعار المحددة، ومراقبة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والتأكد من توافرها بكميات كافية.

كما أشارت إلى التوسع في إقامة معارض "أهلًا رمضان"، لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مع تقديم التيسيرات الممكنة للتجار لضمان استمرار تدفق البضائع، ومنع أي نقص في السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة.

مدبولي: لا تهاون في ضبط الأسواق

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال المواطنين، وأن الأجهزة الرقابية ستواصل حملاتها بشكل مكثف لضبط الأسواق، مشددًا على أهمية المتابعة اليومية لموقف الأسعار وتوافر السلع، لضمان استقرار الأسواق وتحقيق التوازن المطلوب قبل وخلال شهر رمضان المبارك.

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