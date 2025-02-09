"السكة الحديد" لكرة الهدف للمكفوفين يفوز ببطولة الدوري الممتاز

تقدم الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارةالشباب والرياضة بمحافظة الشرقية بالتهنئة إلى فريق كرة الهدف بنادي السكة الحديد للمكفوفين رجال.

فوز الفريق ببطولة الدورى العام لكرة الهدف

وذلك بعد فوزه ببطولة الدوري العام لكرة الهدف لرياضة المكفوفين للعام الثانى على التوالى والتى أقيمت بنادى الحرية للمعاقين بالاسماعلية لتصبح البطولة الثالثة فى تاريخ الفريق والثانية فوزا على التوالى.

القيادة السياسية تهتم بالابطال الرياضيين والبارالمبيين

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة ان القيادة السياسية تولي إهتماما كبيرا بالابطال الرياضيين بالإضافة الي الأبطال البارالمبيين وذلك من خلال توفير كافة أوجه الرعاية والدعم لهم والذي يهدف الي تشجيع الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدتها وجعلها اسلوب حياة لكل المصريين تحن رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

الشرقية بسجلات الانجازات الرياضية

كما أن جميع الأبطال الرياضيين بمحافظة الشرقية أصبحوا علامة بارزة ومشرفة في سجلات الانجازات الرياضية علي كافة الاصعدة المحلية والدولية كما ان محافظة الشرقية تقف داعمة علي الدوام لجميع الفرق والالعاب الرياضية الفردية منها والجماعية تحت رعاية وزير الشباب ومحافظ الشرقية.

وكيل وزارة شباب الشرقية يهنئ الجهاز الفنى

وكيل وزارة شباب الشرقية أوصل التهنئة والشكر للاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري وأعضاء مجلس إدارة نادي السكة الحديد الرياضي برئاسة المحاسب محمد بدوي علي مجهوداتهم أثناء تلك الفترة وتحقيق العديد من الالقاب التي تشرف محافظة الشرقية وابنائها.

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