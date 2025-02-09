الأحد 09 فبراير 2025
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خارج الحدود

الولاء لـ ترامب شرط أساسي للتعيين في مناصب حساسة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مرشحين لشغل مناصب مهمة في أجهزة الأمن والمخابرات على مستوى  الولايات المتحدة يسألون عما إذا كانوا يصدقون ما يقوله الرئيس دونالد ترامب بشأن فوزه بانتخابات عام 2020 وعن رأيهم في تبعات ذلك.

شرط التعيين في مناصب بإدارة ترامب 


وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته نقلا عن مصادر لم تسمها أن أسئلة وجهت للعديد من المسؤولين الحاليين والسابقين عن نتائج انتخابات الرئاسة في 2020، وكذلك عن اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وهما أمران يعتبر ترامب أن الآراء عنهما من مؤشرات الولاء.


وذكر تقرير الصحيفة أن “مسؤولين سابقين كانا مرشحين لشغل منصبين في أجهزة مخابرات سئلا عن أعمال الشغب وهل حدثت  بتواطؤ من جهة مسؤولة، وهل  سرقت  انتخابات 2020”.

ولم يتم اختيار أي منهما لشغل المنصب المرشح له، لكن لم يتضح إن كان هناك أسباب أخرى لرفضهما.

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أجهزة الأمن والمخابرات الولايات المتحدة دونالد ترامب ترامب الرئيس دونالد ترامب مبني الكابيتول

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