السجن المشدد 7 سنوات لـ جزار بتهمة قتل عامل فى القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد 7 سنوات لجزار بتهمة قتل عامل بسبب خلافات سابقة بينهما بدائرة قسم شرطة الخصوص في محافظة القليوبية.

حكم قضائى ضد جزار قتل عامل فى القليوبية

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم "نورالدين. ي" جزار إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون شهر أكتوبر 2024 اتهم بقتل المجني عليه “إبراهيم. م” عامل من غير سبق إصرار أو ترصد، حيث استل سلاحًا أبيضًا (سكين) وطعنه في صدره فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (سكين).

وأكدت التحريات المباحث صحة ارتكاب المتهم للواقعة نتيجة خلاف سابق بين المتهم والمجني عليه فأعد لذلك سلاح أبيض (سكين) وتوجه لمكان تواجده وبرؤيته للمجني عليه طعنه بالناحية اليسري من الصدر فأحدث إصابته التي أودت بحياته وبضبطه للمتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة بحبسه.

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