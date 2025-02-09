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تأجيل محاكمة فرد أمن لاتهامه بقتل شقيقه بالقليوبية

جنايات بنها،فيتو
جنايات بنها،فيتو

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، تأجيل محاكمة فرد أمن بشركة، لاتهامه بقتل شقيقه بسبب خلافات عائلية بينهما بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل المقبل، للاستعداد والمرافعة.

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صدر القرار برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.

البداية عندما أحالت النيابة العامة جنايات بنها  المتهم "إبراهيم م ع"، 43 سنة، فرد أمن بشركة خدمات، مقيم الرملة مركز بنها، بالقضية رقم 19803 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 4402 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنه في يوم 1 / 11 / 2024، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قام بقتل عمدًا مع سبق الإصرار شقيقه المجنى عليه عبد المجيد محمد عبد المجيد عامر قربه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه وذلك على إثر خلاف عائلي سابق بينهما وصمم في روية على قتله وقد أشرب في قلبه العناد والعدوان ونسي الفضل بينهما، وأنه له سندا واستحوذ عليه الشيطان وسكنه ورصد لتحقيق غرضه سلاح أبيض "سنجة"، وما أن ظفر بالمجنى عليه حتى استل سلاحه المعد مسبقًا بمسكنه وانهال عليه في مقاتل من جسده، فارداه صريعا مثخنا بجراحه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص وبغير مسوع من ضرورة شخصية أو حرفية سلاح أبيض "سنجة" والمستخدمة في الجريمة محل الاتهام السابق.

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