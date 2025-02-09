خطأ مرعب للشرطة الأمريكية، قتلت الضحية وتركت اللصوص (فيديو)

أخطاء الشرطة الأمريكية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم عن خطأ ارتكبته شرطة نيويورك، كادت تودي بحياة شخص بريء، استنجد بالشرطة للقبض على اللصوص.

الشرطة الأمريكية ترتكب خطأ خطير

وكشف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن الخطأ الخطير الذي ارتكبته الشرطة الأمريكية، فحكوا أن شرطة مدينة نيويورك الأمريكية تلقت بلاغًا من شخص يطلب النجدة، يخبرهم بوجود لصوص يحاولون سرقة مكيّفات العمارة التي يسكنها في حي برونكس.

شرطة مدينة نيويورك الأمريكية تلقت بلاغ من شخص يطلب النجدة يخبرهم بوجود لصوص يحاولون سرقة مكيّفات العمارة التي يسكنها في حي برونكس، توجهت 2 من ضابطات الشرطة للموقع وعند دخولهن العمارة شاهدوا رجل بيده سكين فأطلقوا عليه النار.



تبيّن لاحقًا أن الرجل هو نفسه الذي اتصل طالبًا النجدة،… pic.twitter.com/Ci8O1XNgl7 February 9, 2025



وتوجهت ضابطتان من شرطة نيويورك إلى مكان البلاغ، وعند دخولهن العمارة شاهدوا رجل بيده سكين، فأطلقوا عليه النار، ليتبين أن الرجل هو نفسه هو الشخص الذي اتصل بالشرطة ليستنجد بها، وكان يمسك في يده سكينًا، يحاول الدفاع بها عن نفسه ضد اللصوص، الذين فروا من العمارة قبل وصول الشرطيات.

وظهر الرجل الذي أبلغ عن اللصوص أما الشرطيتان ممسكًا السكينه، وكان يحاول أن يخبرهما بمكان هروب اللصوص باللغة الإسبانية، حيث اعتقدت الشرطيتان أنه هو اللص، لكن بدلًا من اللحاق بالمجرمين أطلقوا الرصاص على الضحية.

الشرطة الأمريكية ترتكب أخطاء فادحة

وتم نقل الضحية للمستشفى، وكان في حالة خطرة، لكنها مستقرة، ويتلقى العلاج اللازم، وتم إحالة الشرطيات للتحقيق، بسبب تسرعهما ومحاولتهما قتل المبلغ عن حادث السرقة، بدلًا من مساعدته في القبض على اللصوص.

الشرطة الأمريكية تترك الضحبة وتقتل اللص، فيتو



يذكر أن أخطاء الشرطة الأمريكية متكررة وليست جديدة، ففي عام 2021 أدينت ضابطة شرطة سابقة في ولاية مينيسوتا الأمريكية بارتكاب جريمة قتل سائق سيارة من أصول أفريقية، وزعمت الضابطة السابقة كيمبرلي بوتر، 49 عامًا، أنها سحبت مسدسها عن طريق الخطأ بدلا من صاعق كهربائي، وقتلت الشاب الأسود دونيت رايت، 20 عامًا.

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