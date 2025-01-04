صاحب برونزية باريس، الشرطة الأمريكية تضع عداء أولمبيا في السجن

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية مساء الجمعة، أن العداء فريد كيرلي، بطل العالم 3 مرات، تم صعقه بصاعق كهربائي واعتقاله بعد مواجهة مع الشرطة في مدينة ميامي بيتش.

تفاصيل القبض على الغداء الأمريكي كيرلي



وتم نقل العداء البالغ من العمر 29 عاما الحاصل على ميداليتين في الأولمبياد للمستشفى ثم سجن مقاطعة ميامي داد بعد الواقعة.

ونقلت وسائل الإعلام عن الشرطة قولها إن كيرلي اقترب من عناصر الشرطة التي كانت تجرى تحقيقا وحاول الوصول لسيارته المتوقفة بالقرب من المكان. ورفض صاحب الميدالية البرونزية من باريس مغادرة المكان وأصبح أكثر عدوانية.

وتم السيطرة عليه بعد ذلك من قبل عدة رجال شرطة باستخدام جهاز صاعق كهربائي.

وانتقد ريتشارد إل كوبر، محامي كيرلي، رد الفعل المبالغ فيه من جانب رجال الشرطة.

ونقلت شبكة "سي بي اس" تصريحات له قال فيها "يمكنني القول إن السيد كيرلي رياضي حطم الأرقام القياسية ومثل وطننا بكل فخر ونجاح في الأولمبياد عدة مرات. هذه التهم غير صحيحة وتظهر الولاية البوليسية القمعية التي أصبحت عليها ميامي بيتش".

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