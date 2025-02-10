أبرزها إيقاف ناصر ماهر 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، عقوبات الجولة 12 بالدوري

الدوري المصري، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات رادعة ضد عناصر اللعبة الذين إرتكبوا مخالفات وسلوك غير رياضي خلال منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز وجاءت على النحو التالي:

مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت

توقيع غرامة مالية على نادي غزل المحلة قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب أربع دقائق قبل بداية المباراة.

إيقاف محمود أحمد محمود رزق لاعب فريق مودرن سبورت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

توقيع غرامة مالية على نادي مودرن سبورت قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب أربع دقائق قبل بداية المباراة.

مباراة سيراميكا وفاركو



إيقاف عبد الله مجدي عبد العظيم لاعب فريق سيراميكا مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف جاستيس أرثر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق سيراميكا كليوباترا قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب عدم تواجد جامعي الكرات في الوقت المحدد.

إيقاف محمود عماد محمود الحسيني لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 ، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة سموحة وبيراميدز



إيقاف صلاح محمد أمين لاعب فريق سموحة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب الطرد.

منع أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة من مرافقة الفريق لمدة ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه، وذلك بسبب محاولة الأعتداء على الحكم بعد إنتهاء المباراة.

لفت نظر وغرامة مالية قيمتها 5000 جنية للجهاز الفني لنادي سموحة ، لعدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر أو الاعتراض على قرارات الحكم.

إيقاف أحمد سامي سعد لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 ، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

لفت نظر وغرامة مالية قيمتها 5000 جنيه على الجهاز الفني لفريق بيراميدز، لعدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر أو الاعتراض على قرارات الحكم.

حرس الحدود وإنبي



إيقاف محمد أشرف محمد توفيق لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبدالرحمن رضا جودة لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 ، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد صبحي أحمد أمين لاعب فريق إنبي وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه.

توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك بسبب حصول اللاعبين على 6 بطاقات في نفس المباراة.

مباراة الزمالك والإسماعيلي

إيقاف ناصر ماهر عبدالحميد لاعب فريق الزمالك لمدة ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب الاعتداء على لاعب من فريق الخصم بدون كرة.

توقيع غرامة مالية على فريق الإسماعيلي قيمتها 5000 ألاف جنيه وتوجيه لفت نظر، وذلك بسبب عدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر أو الاعتراض على القرارات.

مباراة الاتحاد والمصري:

إيقاف خالد متولي عبدالحميد لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة البنك الأهلي وزد إف سي:

إيقاف أحمد ربيع عطية لاعب فريق البنك الأهلي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف سعيدو سيمبورى لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 ، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.