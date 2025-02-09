الأحد 09 فبراير 2025
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رياضة

مودرن سبورت يعلن التعاقد مع أحمد أيمن منصور

أحمد أيمن منصور،
أحمد أيمن منصور، فيتو

أعلن نادي مودرن سبورت، التعاقد مع أحمد أيمن منصور قادما من المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة، من أجل تدعيم الصفوف لخوض ما تبقى من مباريات الدوري.

ووقع أحمد أيمن منصور، على عقود انتقاله لمودرن سبورت في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس الإدارة.

وعلى جانب آخر، كشف مصدر بنادي مودرن سبورت أن مسئولي النادي بدأوا مفاوضات مع المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة لخلافة الفرنسي فرانك دوماس في تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن أنه تم الاتفاق مع المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة لخلافة الفرنسي فرانك دوماس.

موعد إعلان التعاقد مع بن شيخة

وأضاف المصدر، أن الإعلان الرسمي عن تعيين المدرب الجزائري لتدريب مودرن سبورت سيكون خلال ساعات.

وكان قد كشف مصدر بنادي مودرن سبورت منذ يومين في تصريحات تليفزيونية، عن اتجاه قوي داخل مجلس إدارة النادي لرحيل المدرب الفرنسي فرانك دوماس عن تدريب الفريق، وذلك عقب الهزيمة أمام غزل المحلة اليوم في الجولة الـ12 من دوري نايل، لتكون الهزيمة الثالثة على التوالي بعد حرس الحدود والأهلي والمحلة.

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مودرن سبورت أحمد أيمن منصور المصري البورسعيدي الدوري وليد دعبس

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