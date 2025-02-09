الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز

مواعيد الجولة الـ
مواعيد الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، تنطلق مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل، ويشهد اليوم الأول مباراتي الأهلي والزمالك أمام غزل المحلة وفاركو بالترتيب.

مواعيد الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز 

الثلاثاء 11 فبراير

سموحة ضد بتروجت.. 4 عصرًا

فاركو ضد الزمالك..4 عصرًا

الأهلى ضد غزل المحلة..7 مساء

الأربعاء 12 فبراير

الجونة ضد الإسماعيلى..4 عصرًا

زد إف سي ضد سيراميكا..4 عصرًا

المصري ضد البنك الأهلى..7 مساء

بيراميدز ضد حرس الحدود..7 مساء

 

الخميس 13 فبراير

مودرن سبورت ضد طلائع الجيش..4 عصرًا

إنبى ضد الاتحاد السكندري..7 مساء 

 

نظام الدوري الممتاز


ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.


ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.


ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

 

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الزمالك ضد فاركو الاهلي ضد غزل المحلة الاسماعيلي الأهلي غزل المحلة إنبي ضد الاتحاد السكندري فاركو ضدالزمالك

مواد متعلقة

المصري يفتقد خالد الغندور في مباراة البنك الأهلي

إمام عاشور ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ12

جدول ترتيب فرق الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الجولة الـ 12

موقف أشرف بن شرقي من مباراة غزل المحلة

ads

الأكثر قراءة

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-2-2025 ببداية التعاملات

مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية في 27 فبراير

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز

لحظة سقوط نجوى كرم في أمستردام (فيديو)

البيضاء تواصل الارتفاع، أسعار الفراخ اليوم الأحد 9 فبراير 2025

"فيتو" ترصد أجواء أول أيام الفصل الدراسي الثاني بمدرسة السعيدية بالجيزة (فيديو وصور)

ما هو سؤال الله للذين يستعجلون العذاب؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

موعد مباراة ليفربول وبليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

سحب الجنسية الكويتية من 4 آلاف امرأة

التايلانديون المفرج عنهم من غزة يصلون إلى بانكوك (صور)

انفجار إحدى عجلات سيارة الرئيس الصربي أثناء سيرها (فيديو)

حيوان القندس يوفر على حكومة التشيك 1.2 مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الأحد 9 فبراير 2025 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-2-2025 ببداية التعاملات

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 8 فبراير

المزيد

انفوجراف

شروط وطرق التقديم لوظائف المترو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو سؤال الله للذين يستعجلون العذاب؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية