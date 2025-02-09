فيتو تشارك فى معرض فوتو ماراثون القاهرة للتصوير الفوتوغرافى (صور)

افتتح معرض نتاج فوتو مارثون القاهرة ودمياط للتصوير الفوتوغرافى اول أمس الجمعة في الساعة السادسة مساءا بمقر نادى فوتوبيا للتصوير الفوتوغرافى بمصر الجديدة وسيستمر المعرض حتى يوم 27 فبراير 2025

وقد شاركت الزميلة جهاد القماش في المعرض ضمن سمة "التوتر"

سمات المارثون

وتكونت سمات مارثون القاهرة من ( مصر الجديدة والتأطير والفوضى والأنوثة والسعادة والتوتر والحرية )

بينما تكونت سمات مارثون دمياط من ( دمياط والرضا والازدواجية والسعادة وعكس عكاس ومن بره هلا هلا والحرية )

وسوف يقام حفل توزيع الجوائز والنقاش مع الفائزين يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 في تمام الساعة 7 مساءً بحضور الدكتور أحمد السيراجي، عميد كلية التصميم والفنون بالجامعة البريطانىة

مارثون الصورة

هو عبارة عن مسابقة مفتوحة للمهتمين بالتصوير الفوتوغرافى للتفاعل بطريقة مبدعة مع المدينة على ان يقوم كل مشارك في المسابقة بتصوير 7 صور ل 7 موضوعات مختلفة ولكل موضوع ساعة من الزمن فقط لتنفيذ التحدى ويبدأ جميع المشاركين في المارثون في نفس الوقت مما يمنحهم 7 ساعات لإنهاء المارثون

مارثون الصورة تم برعاية الجامعة البريطانية في مصر

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