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محافظات

محافظ دمياط يشهد انطلاق ماراثون التصوير الفوتوغرافي

محافظ دمياط يتابع
محافظ دمياط يتابع انطلاق ماراثون التصوير الفوتوغرافي

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، انطلاق ماراثون التصوير الفوتوغرافي الذى تم تنفيذه بمشاركة فوتوبيا بساحة كوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة " بمدينة دمياط،  في ثاني أيام مهرجان دمياط ٢٠٢٤ " دمياط حاجة تانية "

ورافقه خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والأستاذ الدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، والأستاذ عمرو عرنسة مدير المهرجان.

 

محافظ دمياط يتابع انطلاق ماراثون التصوير الفوتوغرافي
محافظ دمياط يتابع انطلاق ماراثون التصوير الفوتوغرافي

والتقى " المحافظ " مع المسئولين عن الماراثون والمشاركين به، واطلع على ما يتضمنه من مسابقة لطرح عدد من الكلمات على المتسابقين، وإعطاء مدة زمنية محددة، للخروج لالتقاط الصور المعبرة عن كل كلمة، وتجميعها أمام لجنة التحكيم والإعلان عن الفائزين،  حيث أعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن امنياته للمتسابقين بالتوفيق مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لهم ولفاعليات المهرجان بشكل عام لتحقيق أهداف المهرجان باكتشاف التراث الغنى للمحافظة وتسليط الضوء على صورة " دمياط حاجة تانية ".

محافظ دمياط يؤكد أهمية المهرجان فى الترويج للمحافظة

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " مجددًا أهمية المهرجان فى الترويج للمحافظة بشكل عام لما يتضمنه من فاعليات شاملة، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والسياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والبترول، وأيضًا شراكات متميزة للقطاع الخاص، الذي قام بدعم المهرجان بنسبة ١٠٠%  حيث لم تتحمل المحافظة أي أعباء لإقامة هذا المهرجان الهام.

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