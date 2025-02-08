إعلان جوائز ملتقى الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

اختتمت فعاليات ملتقى الإسماعيلية الدولي للأفلام القصيرة ضمن الدورة السادسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الذي يستمر حتى الحادي عشر من فبراير الجاري برئاسة المخرجة هالة جلال.

شهد الحفل الختامي حضور شخصيات بارزة في صناعة السينما من بينهم الدكتور خالد عبد الجليل ومحمد حفظي وأحمد عامر ومعتز عبد الوهاب حيث تم توزيع الجوائز على الفائزين.

إدارة فعاليات الملتقى

تولى إدارة ملتقى الإسماعيلية هذا العام نخبة من المتخصصين في السينما بقيادة مصطفى يوسف وماجي مرجان بينما قامت يارا محمود بتنسيق اللقاءات بين المشاركين والخبراء لضمان تواصل مثمر كما ضم الملتقى لجنة تحكيم مرموقة مكونة من هادي زكاك ومنى أسعد وإيمانويل دوموريس إلى جانب مستشاري المشاريع السينمائية محمود عزت وتغريد العصفوري وماريون شميت وعبد الفتاح كمال.

استعراض المشروعات المقدمة

استعرضت لجنة ملتقى الإسماعيلية السينمائي خمسة عشر مشروعا سينمائيا تتسم بأفكار مبتكرة لكنها تحتاج إلى دعم لتحقيقها وقد منحت الجوائز على النحو التالي:

جائزة Plateau 84 للمونتاج فاز بها فيلم بنات الجزيرة الخضراء للمخرجة روجينا طارق وفيلم بيت في مكان ما للمخرجة رانيا زاهر، جائزة سرد للاستشارة في الكتابة فاز بها فيلم آخر أيام الربيع للمخرج محمد ربيع حسن وفيلم هاجي للمخرج خالد فارس، وجائزة شركة نظرة بقيمة خمسين ألف جنيه فاز بها فيلم حكاية الكهف للمخرجة ناهد نصر، وجائزة شركة سرد للمؤلفة مريم نعوم بقيمة خمسين ألف جنيه فاز بها فيلم حكاية الكهف للمخرجة ناهد نصر أيضا.

بالاضافة إلى جائزة شركة فيلم كلينك فاز بها فيلم حكايات الحب الأربعة للمخرج ماجد عطا، جائزة شركة AA فاز بها الفيلم الروائي القصير كفر الدوار للمخرج محمود إبراهيم.

لمحة عن الملتقى

يعد ملتقى الإسماعيلية السينمائي منصة حيوية لدعم المواهب السينمائية الناشئة حيث يوفر للمشاركين فرصة للحصول على التمويل والاستشارات من خبراء الصناعة ويساهم في تعزيز السينما المستقلة ودعم صناع الأفلام في تحقيق مشاريعهم الفنية.



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