مناقشات ثرية بـ مسابقة "النجوم الجديدة" في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية (صور)

إبداع سينمائي في مسابقة "النجوم الجديدة" بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

شهدت قاعة قصر ثقافة الإسماعيلية، اليوم السبت، عرض أفلام مسابقة "النجوم الجديدة" ضمن فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال.

عرض عدد من الأفلام

وتضمنت العروض المقامة ضمن مهرجان الإسماعيلية عددًا من الأفلام التي تعكس تجارب سينمائية جديدة لمخرجين صاعدين، وسط حضور جماهيري لافت ومناقشات مثمرة بين صناع الأفلام والنقاد.



جانب من المسابقة،فيتو

جانب من المسابقة،فيتو

جانب من المسابقة،فيتو

قائمة الأفلام المعروضة

ضمت قائمة الأفلام المعروضة في المسابقة بالإسماعيلية "أنا الشمس"، "غنوة"، "البر التاني"، "باسم الابن"، "رحيل"، "40"، "القطار 118"، و"4 أيام"، وتنوعت موضوعاتها بين قضايا اجتماعية وإنسانية.

حيث تناول "أنا الشمس" رحلة البحث عن الهوية، وناقش "غنوة" تأثير الموسيقى في تشكيل الوجدان، فيما سلط "البر التاني" الضوء على معاناة المهاجرين غير الشرعيين.

جانب من المسابقة،فيتو

جانب من المسابقة،فيتو

جانب من المسابقة، فيتو

أما فيلم "باسم الابن" فركز على العلاقات العائلية وصراعات الأجيال، في حين استعرض "رحيل" مشاعر الفقد والحنين للوطن، وقدم "40" تجربة شخصية تواجه تحديات الحياة.

كما تناول "القطار 118" لحظات اللقاء والفراق في المواصلات العامة، بينما جسد "4 أيام" صراعًا داخليًا في إطار درامي مشوق.

إدارة نقاش حول الجلسة

عقب انتهاء العروض، أدار النقاد جلسة نقاشية شهدت تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور والمخرجين.

جانب من المسابقة،فيتو

جانب من المسابقة،فيتو

حيث تناولت المداخلات الأساليب الإخراجية ومدى تأثير السينما المستقلة في طرح القضايا المجتمعية.

حظيت الأفلام بإشادة واسعة من النقاد، الذين أكدوا أن المسابقة تمثل فرصة ذهبية للمخرجين الشباب لعرض أعمالهم والتفاعل مع الجمهور وصناع السينما المحترفين.

جانب من المسابقة،فيتو

جانب من المسابقة،فيتو

جانب من المسابقة،فيتو

جانب من المسابقة، فيتو

الهدف من إقامة المهرجان

وأكدت المخرجة هالة جلال، رئيسة المهرجان، أن المهرجان يهدف إلى دعم المواهب الجديدة وتوفير منصة لعرض إبداعاتهم، مشيرة إلى أن الأفلام المشاركة هذا العام عكست نضجًا فنيًا ورؤى سينمائية متميزة.

واختتمت الفعالية وسط أجواء احتفالية، مع تأكيد الحضور على أهمية استمرار مثل هذه المسابقات التي تسهم في تطور السينما المستقلة وإتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتعبير عن قضاياهم بأساليب فنية مبتكرة.

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