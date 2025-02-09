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الدراسة بدأت.. جولة مفاجئة لوزير التربية والتعليم بمدارس الدقهلية.. و25 مليون طالب تستقبلهم الفصول الدراسية

جولة مفاجئة لوزير
جولة مفاجئة لوزير التربية والتعليم بمدارس الدقهلية

عاد الطلاب إلى مقاعد الدراسة أمس السبت في عدد من المحافظات المصرية، إيذانًا ببدء الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، بينما انتظم نحو 25 مليون طالب وطالبة في مدارسهم اليوم الأحد، ليكتمل المشهد الدراسي في مختلف أنحاء البلاد.

 

جولة مفاجئة لوزير التربية والتعليم

وأجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة اليوم، في عدد من مدارس محافظة الدقهلية؛ لمتابعة انطلاق الفصل الدراسي الثاني وانتظام سير العملية التعليمية والالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية، وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

 

ورافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل الوزير، جولته التفقدية بزيارة مدرسة "الشهيد نبيل بكر الابتدائية" بصهرجت الكبرى بإدارة ميت غمر التعليمية، والتي تضم عدد ٦٩٤ طالبًا وطالبة فى المرحلة الابتدائية، حيث حرص الوزير على حضور طابور الصباح والاستماع للإذاعة المدرسية وسط طلاب المدرسة، ثم تفقد الفصول للتأكد من انتظام الطلاب في الفصول الدراسية ونسب حضورهم.

وخلال تفقده الفصول اطلع الوزير على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة، وحاور بعض المعلمين والطلاب حول نظام التقييمات.

وعقب ذلك، توجه الوزير لتفقد مدرسة "سعد الدين شريف الثانوية المشتركة" بإدارة ميت غمر التعليمية، والتى تضم عدد ١٠٣١ طالبًا وطالبة، وقد حرص الوزير خلال تفقده للفصول على الاستماع لآراء الطلاب حول مدى استفادتهم من الشرح داخل الفصل واستفادتهم من التقييمات الأسبوعية خلال الفصل الدراسي الأول.

وعقب ذلك، واصل الوزير جولته بزيارة مدرسة "ميت غمر للتعليم الأساسي" بإدارة ميت غمر التعليمية والتى تضم عدد ٥١٤ طالبًا وطالبة فى المرحلة الابتدائية و٦٨٩ طالبا وطالبة فى المرحلة الإعدادية، واطلع الوزير عن كثب على مدى التزام الطلاب بتحضير كراسات الحصة واطمئن على نسب حضور الطلاب.

كما حرص الوزير على زيارة مدرسة ميت غمر الثانوية الفنية بنات (تحت الإنشاء) لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال إنشائية بالمدرسة.

كما قام الوزير محمد عبد اللطيف، في إطار جولته، بزيارة مدرسة "أجا الرسمية لغات" بإدارة أجا التعليمية والتي تضم عدد  ٦٨٨ طالبًا وطالبة بمرحلة رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي، وحرص الوزير على التأكد من عدم وجود عجز في أعداد المعلمين كما استعرض نسب الكثافة الطلابية بالفصول، وحرص على متابعة مستوى الطلاب فى القرائية، واستمع لآراء بعض المعلمين حول التقييمات الأسبوعية وفى ختام تفقده للمدرسة أثنى الوزير على مستوى المنظومة التعليمية بالمدرسة وانضباطها.

وفي إطار الجولة، توجه الوزير لتفقد مدرسة "مجمع أجا الابتدائي" بإدارة أجا التعليمية والذي يضم عدد ٢٢٤١ طالبًا وطالبة، حيث حرص خلال تفقده للفصول على متابعة مستوى الطلاب فى القرائية، موجهًا بالاهتمام بمستوى الطلاب ونظافة فناء المدرسة وزراعته.

واختتم الوزير جولته بتفقد مدرسة "أجا الإعدادية التجريبية بنين" والتى تضم عدد ١١٣٨ طالبًا، حيث تفقد عددا من الفصول الدراسية كما اطلع على سجل الدرجات والغياب.

ورصدت عدسة "فيتو" فعاليات أول أيام الفصل الدراسي الثاني في عدد من المدارس، ومنها مدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة، وتعتبر مدرسة السعيدية أكبر مدرسة ثانوية فى الشرق الأوسط.

وشهدت مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إجراءات احترازية وأمنية مشددة، حيث انتظر الطلاب في طوابير أمام المدرسة للتفتيش قبل الدخول.

انتظام الطلاب في مدارسهم في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني 

واستقبلت مدارس مصر بمختلف المحافظات، اليوم الأحد، الطلاب والطالبات، في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني وذلك بحضور طلابي كبير وازدحام من أولياء الأمور أمام الباب الرئيسي للاطمئنان على دخول أبنائهم.

وكان الآلاف من الطلاب بجميع المراحل التعليمية بمحافظة الجيزة، قد توافدوا اليوم الأحد، على مدارسهم، تزامنًا مع بدء العام الفصل الدراسي الثاني،واستقبل مديرو المدارس الطلاب على بوابات المدارس، وقاموا بإدخالهم للفناء، كما قام المدرسون بتنظيم صفوفهم في أرض الطابور، ثم اصطحاب التلاميذ إلى الفصول.

واستعدت جميع المدارس داخل محافظة الجيزة، لاستقبال الطلاب بعمل الصيانات اللازمة وتنظيف الفصول وأرض الطابور وكنس الفناء وتنظيف الحمامات.

 

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إجازة نصف العام الدراسي بدء الفصل الدراسي الثاني انطلاق الفصل الدراسي الثاني سير العملية التعليمية محافظة الدقهلية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم

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