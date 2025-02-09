طلاب القاهرة يعودون إلى مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي الثاني (صور وفيديو)

شهدت مدارس محافظة القاهرة، اليوم الأحد، توافد الطلاب والطالبات في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

طلاب القاهرة يعودون إلى مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي الثاني (1) طلاب القاهرة يعودون إلى مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي الثاني (2) طلاب القاهرة يعودون إلى مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي الثاني (3) طلاب القاهرة يعودون إلى مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي الثاني (4)

وقد بدأت الدراسة في بعض المحافظات يوم أمس السبت، بينما انتظمت اليوم في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، التي استمرت لعدة أسابيع، وقد استعدت المدارس لاستقبال الطلاب، وتجهيز الفصول الدراسية، وتوفير الكتب المدرسية.

طلاب القاهرة يعودون إلى مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي الثاني (5) طلاب القاهرة يعودون إلى مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي الثاني (6) طلاب القاهرة يعودون إلى مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي الثاني (7)



ومن المتوقع أن يشهد الفصل الدراسي الثاني العديد من الأنشطة والفعاليات التعليمية، بالإضافة إلى استكمال المناهج الدراسية.

طلاب القاهرة يعودون إلى مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي الثاني (8) طلاب القاهرة يعودون إلى مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي الثاني (9) طلاب القاهرة يعودون إلى مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي الثاني (10) طلاب القاهرة يعودون إلى مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي الثاني (11)

وأكدت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن جميع المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية بشكل سلس.

ومن المقرر أن ينتظم نحو 25 مليون طالب وطالبة في مدارسهم اليوم الأحد، ليكتمل المشهد الدراسي في مختلف أنحاء البلاد.

أهمية الالتزام والانضباط منذ الأسبوع الأول للدراسة

وقد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية الالتزام والانضباط منذ الأسبوع الأول للدراسة، مؤكدة تفعيل إجراءات الغياب لمتابعة حضور الطلاب.

التعليم تشدد على تحية العلم والنشيد الوطني وتخصيص الحصة الأولى عن حب الوطن

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات صارمة لجميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية، بضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلاب.

طلاب القاهرة يعودون إلى مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي الثاني (12) طلاب القاهرة يعودون إلى مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي الثاني (13) طلاب القاهرة يعودون إلى مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي الثاني (14)

وشددت الوزارة على الالتزام بتحية العلم وأداء النشيد الوطني خلال طابور الصباح، كما أكدت تخصيص الحصة الأولى من الفصل الدراسي الثاني للحديث عن حب الوطن وواجب الطلاب تجاهه.

مكافحة التنمر والعنف المدرسي



وفي إطار حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للطلاب، وجهت الوزارة بتفعيل دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لمكافحة ظاهرة التنمر بكافة أشكالها، والتصدي لجميع مظاهر العنف بين الطلاب والمعلمين على حد سواء.



توفير المناهج الإلكترونية



كما أعلنت الوزارة عن إتاحة جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني على الموقع الرسمي للوزارة، وعلى المواقع الإلكترونية لكل مديرية تعليمية، وذلك لإتاحتها لجميع الطلاب بسهولة ويسر.

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