خطة الفصل الدراسي الثاني.. 97 يومًا دراسيًا..50 طالب كثافة قصوى بالفصول.. والتأكيد على سداد المصروفات وتسليم الكتب.. ونعزيز التواصل مع أولياء الأمور

بدأت المدارس والجامعات في جميع أنحاء مصر لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025، الذي انطلق اليوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 لبعض المحافظات، وتستكمل باقي المحافظات الأخرى استقبال الطلاب للفصل الدراسي الثاني غدا الأحد.

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا الموعد نهائي ولا يوجد أي نية لتغييره، مشيرة إلى أنه تم اعتماده رسميًا من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.



المدارس تستعد لاستقبال الطلاب غدا الأحد



وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات عاجلة لجميع المدارس بمناسبة بداية الفصل الدراسي الثاني، حيث شددت على ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب، بما في ذلك تجهيز الفصول الدراسية والملاعب والمعامل والمكتبات، والتأكد من توافر الكتب المدرسية والمناهج الدراسية، وتوزيعها على الطلاب في أول أيام الدراسة.



كما أكدت الوزارة على أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية المختلفة، التي تساهم في تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الحياة المدرسية.



97 يومًا دراسيًا في الفصل الثاني



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني يبلغ 97 يومًا، وذلك بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.



الجامعات تبدأ الفصل الدراسي الثاني



أما بالنسبة للجامعات، فقد تم حسم موعد بداية الفصل الدراسي الثاني أيضًا، حيث بدأ اليوم السبت 8 فبراير 2025، ويستمر حتى 29 مايو 2025، ثم تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني في شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات في كل كلية.



التعليم تشدد على أهمية الالتزام بالمواعيد



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المدارس والجامعات بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء وانتهاء الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة على المخالفين.



تخفيف الكثافة الطلابية وتسكين المعلمين

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الحفاظ على كثافة الفصول الدراسية بحيث لا تزيد على 50 طالبا في الفصل الواحد، وذلك لتوفير بيئة تعليمية مريحة للطلاب.

كما شددت على أهمية تسكين المعلمين العاملين بالحصة في المدارس على جداول الحصص الدراسية لسد العجز في المعلمين، وضمان عدم ترك أي فصل بدون معلم في المواد الدراسية الأساسية.

التواصل مع أولياء الأمور وتوزيع الكتب

وحثت الوزارة المديريات التعليمية على التواصل المستمر مع أولياء الأمور، وتعزيز قنوات التواصل معهم لإطلاعهم على مستجدات العملية التعليمية، ومتابعة أداء أبنائهم بشكل دوري. كما أكدت على ضرورة الالتزام بخطط توزيع المناهج والجدول الزمني المحدد لها، لضمان تغطية جميع الموضوعات المقررة في الفصل الدراسي الثاني، مع تطبيق أعمال التقييمات والواجبات المنزلية. وشددت على أهمية استلام وتوزيع الكتب الدراسية على الطلاب في بداية الفصل الدراسي.



تحصيل المصروفات الدراسية والمتابعة اليومية

وأشارت الوزارة إلى أهمية قيام المدارس بتحصيل القسط الثاني من المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي الحالي 2024/2025، مع التأكيد على أن القسط الأول تم تحصيله مع بداية الفصل الدراسي الأول.

وشددت على أهمية المتابعة اليومية المستمرة من قبل إدارات المدارس، بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة تضمن تحقيق أفضل النتائج للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرار بتخصيص الحصة الأولى من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 للحديث عن تضحيات رجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

يأتي هذا القرار في إطار الاحتفال السنوي بعيد الشرطة، الذي يوافق 25 يناير من كل عام، والذي يخلد ذكرى تضحيات رجال الشرطة في خدمة الوطن والمواطنين.

تعزيز الوعي لدى الطلاب بدور رجال الشرطة في حماية المجتمع

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي لدى الطلاب بدور رجال الشرطة في حماية المجتمع، وتأصيل قيم الولاء والانتماء للوطن، وتقدير تضحيات الأبطال الذين يسهرون على أمننا وسلامتنا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية هذه المبادرة في تنشئة جيل يقدر تضحيات رجال الأمن، ويعي دورهم الحيوي في استقرار المجتمع.

وأضافت الوزارة أنها حريصة على غرس قيم المواطنة الصالحة في نفوس الطلاب، وتعريفهم بأهمية الأمن في تحقيق التنمية والازدهار.

ووجهت وزارة التربية والتعليم رسالة للطلاب، دعتهم فيها إلى الاستفادة من هذه الحصة للتعرف على تضحيات رجال الشرطة، وتقدير جهودهم في حماية الوطن.

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