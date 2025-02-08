السبت 08 فبراير 2025
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محافظ الجيزة: تحويل أسواق اليوم الواحد إلى معارض أهلا رمضان (صور)

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ الجيزة، فيتو

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على متابعة انتظام تشغيل سوق اليوم الواحد بأحياء الهرم والطالبية العمرانية للاطمئنان على توافر السلع والمنتجات الغذائية بالكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين المقبلين على الأسواق.
 

 

واستمع المحافظ لآراء المترددين على الأسواق للاطمئنان على مستوى الأسعار وملائمة السلع والمنتجات المعروضة لاحتياجاتهم ونسب التخفيضات، مؤكدًا حرص المحافظة فى استمرار تجربة أسواق اليوم الواحد والتوسع فيها بأحياء ومراكز المحافظة لتلبية كافة متطلبات المواطنين والدفع عن كاهلهم.
 

أسواق اليوم الواحد ستتحول خلال الفترة المقبلة إلى معارض أهلا رمضان

وأشار المحافظ إلى أن أسواق اليوم الواحد ستتحول خلال الفترة المقبلة إلى معارض أهلا رمضان بجانب المعرض الرئيسى المقرر إقامته بأرض شركة الشرقية للدخان بحي العمرانية استعدادا لشهر رمضان المبارك. 
 

وخلال تفقده شدد المحافظ على البائعين بالاسواق بضرورة عرض الأسعار والالتزام بالتخفيضات للمواطنين.
 

كما كلف محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية بالمتابعة المستمرة للأسواق.

رافق المحافظ محمد مرعى السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس مكتب التفتيش والمتابعة بالمحافظة ورؤساء أحياء الهرم والطالبية.

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