السبت 08 فبراير 2025
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير والممشي السياحي

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم السبت، أعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف المصري الكبير وقطاع حدائق الأهرام. تأتي هذه الجولة في إطار خطة الدولة الشاملة للارتقاء بمستوى البنية التحتية وتطوير المناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه، بما يتماشى مع أهمية المتحف كصرح ثقافي عالمي.
 

وشملت جولة المحافظ عدة مواقع رئيسية، حيث بدأها بتفقد أعمال التطوير الجارية بنقطة الوصول للممشي السياحي، الرابط بين المتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية للأهرامات. واستمع المحافظ خلال تفقده لشرح تفصيلي من شركة مياه الشرب حول توصيل خط تغذية خزاني المياه الخاصين بالممشى السياحي، وكذلك من شركة الكهرباء حول أعمال مد كابلات الكهرباء بمسار الممشى. ووجه المحافظ الشركات المعنية بضرورة رد الشيء لأصله بعد الانتهاء من أعمال توصيل المرافق، حفاظًا على المظهر الحضاري للمنطقة.
 

 

نسب تنفيذ أعمال طلاء واجهات العقارات بمحيط المتحف المصري

كما تابع المحافظ نسب تنفيذ أعمال طلاء واجهات العقارات بمحيط المتحف المصري الكبير بنطاق ميدان الرماية، ووجه رئيس حي الهرم بالمتابعة مع الشركة المنفذة لتسريع وتيرة العمل في هذا الملف. وتفقد أيضًا المنطقة الواقعة خلف مساكن الضباط بطريق الفيوم بمحيط المتحف المصري، والتي شهدت أعمال رفع المخلفات منها خلال الفترة الماضية، ووجه بتسوية وتمهيد الطريق ورفع كفاءة المنطقة وإظهارها بشكل حضاري يليق بالمكان.

وشملت جولة المحافظ أيضًا تفقد أعمال التطوير بطريق الفيوم، للاطلاع على آخر المستجدات من أعمال الزراعات والمسطحات الخضراء واللاند سكيب، وأعمال المحولات الكهربائية، وموقف مسار الكابلات المغذية لأعمال الإضاءة المنفذة، والتي ستساهم في إضفاء المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة.
 

رافق المحافظ خلال الجولة كل من محمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم.
 

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