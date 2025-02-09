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خارج الحدود

أحدث حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48,189 شهيدا و111,640 مصابا منذ ٧ أكتوبر  2023.

 

حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت أمس السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 48.181 ألف شهيدا و111.638 ألف مصابا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وجاء في التقرير الإحصائي: "وصل مستشفيات قطاع غزة 26 شهيدا، منهم 22 شهيد انتشال، و4 شهداء جدد، إلى جانب 5 إصابات خلال الساعات الـ48 الماضية".

 

الضحايا تحت الركام وفي الطرقات

وأضافت الوزارة: ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة في غزة.

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