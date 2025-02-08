السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

31 شهيدا ومصابا جدد، أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 48.181 ألف شهيدا و111.638 ألف مصابا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

 

حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي: "وصل مستشفيات قطاع غزة 26 شهيدا، منهم 22 شهيد انتشال، و4 شهداء جدد، إلى جانب 5 إصابات خلال الساعات الـ48 الماضية".

 

الضحايا تحت الركام وفي الطرقات

وأضافت الوزارة: ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع غزة غزة العدوان الإسرائيلي حصيلة العدوان الإسرائيلي مستشفيات قطاع غزة

مواد متعلقة

اعترافات مثيرة لمجندة إسرائيلية أسيرة تكشف خطة الاحتلال في غزة.. وحدة خاصة للجميلات لتنفيذ مهام خاصة في القطاع.. إغراء جنود المقاومة أبرز أنشطتها.. ورد صادم من قسامي

قيادي ناصري: إعلان ترامب بتسلم غزة من الاحتلال بعد انتهاء القتال هدم للشرعية الدولية

كتائب القسام تسلم الصليب الأحمر 3 أسرى إسرائيليين في دير البلح

وصول سيارات القسام إلى دير البلح لتسليم الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر
ads

الأكثر قراءة

الخطيب يحسم منصب مدير الكرة بالأهلي، هذا الاسم الأقرب

ظهور مشكلة في تصميم سد النهضة، خبير يكشف سر إغلاق إثيوبيا للمفيض

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

مصر تدين بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه السعودية

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس

ليتون أورينت يتقدم على مانشستر سيتي بهدف في الشوط الأول

ظهرت الآن، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

منوعات

المزيد

ترامب يخالف بايدن ويتعهد بحظر "المصاصات الورقية"، ما القصة؟

خطر الشاشات على ذكاء طفلك.. دراسة حديثة تجيب

دراسة حديثة تفجر مفاجأة، هل الحياة الفضائية موجودة في أعماق المحيطات؟

مؤيدون لفلسطين يهاجمون جالانت في نيويورك: مجرم حرب لماذا تمشي حرا؟ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق

أسعار النحاس اليوم السبت بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مرموش في المركز الثاني.. أغلى 10 صفقات في الميركاتو الشتوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين زكاة المال وزكاة الزروع والثمار؟ أمين الفتوى يوضح

أسماء ليلة النصف من شعبان، ماذا يحدث فيها؟

«ولا يجدون عنها محيصا» الشعراوي يوضح مأوى الكافرين في الآخرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية