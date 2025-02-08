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محافظات

تخصيص قطعتي أرض لإقامة مدرسة وسوق بقرية بني عديات بأسيوط (صور)

لقاء محافظ أسيوط
لقاء محافظ أسيوط والأهالي، فيتو

قرر اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بقرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط بتقسيم الجعفرية الجديدة لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها كما قرر تخصيص قطعة أرض أخرى ببني عدي الوسطى لتصبح سوق لأهالي القرية يومي الأحد والخميس، جاء ذلك أثناء لقائه مع أهالي قرية بني عديات بالساحة الملحقة بمسجد القوشتي ببني عدي القبلية. 

 

يأتي ذلك في إطار سعي محافظ أسيوط المستمر للتواصل مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم عن كثب وناقش معهم مختلف القضايا التي تمس حياتهم اليومية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030، وإستراتيجية التنمية المستدامة.

 

 

حضر اللقاء كل من محمود نجار رئيس مركز ومدينة منفلوط وخالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين وعلي سيد وكيل وزارة العمل والمهندس عصام عبدالظاهر، ووكيل وزارة الإسكان والمهندس خميس محمد علي وكيل وزارة الزراعة والمهندس أبو العيون عرفان مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط، ومحمد النمر مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، والمهندس علي هريدي مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير المتغيرات المكانية بالمحافظة وكرم عبد الحفيظ نائب رئيس المركز وعاطف محمد معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة والعديد من القيادات التنفيذية ومسئولي شركات المرافق ونواب رئيس المركز.

 متابعة المشاريع التنموية والخدمية في قرية بني عديات

 

وخلال اللقاء، استمع محافظ أسيوط إلى مطالب المواطنين والشكاوى المتعلقة بمختلف الخدمات العامة، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، مثل الطرق، ومياه الشرب، والكهرباء، بالإضافة إلى العديد من الاحتياجات الصحية والتعليمية التي تهم الأهالي كما تم طرح قضايا متعلقة بالزراعة ودعم المشروعات الصغيرة وسبل تحسين جودة الخدمات في هذه القطاعات. 

 

ووجه محافظ أسيوط مديري المديريات الخدمية بتوفير الحلول السريعة لجميع المشكلات التي تم طرحها، مع التأكيد على مواصلة متابعة المشاريع التنموية والخدمية في قرية بني عديات، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات التنفيذية لمشروعات البنية الأساسية، مؤكدًا أن حل قضايا المواطنين يمثل أولوية قصوى في خطط العمل بالمحافظة.

الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

 

كما استعرض المحافظ المشروعات التي تتم على أرض أسيوط والتي تساهم في تطوير الخدمات في القطاعات المختلفة فضلًا عن الجهود التي تبذلها المحافظة في القطاعات المختلفة وخاصة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كمشروع إنشاء الصوب الزراعية، ومشروع الإستفادة من المخلفات والتدوير للرواكد لتعظيم الإستفادة من كافة الإمكانيات داعيًا الشباب إلى تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المدرة للدخل وجعل أسرهم منتجة ما يساهم في تحسين الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى المشاركة في المبادرات والفعاليات المختلفة والالتحاق بالبرامج التدريبية لتطوير أنفسهم وصقل خبراتهم وتأهيلهم إلى سوق العمل.

تخصيص مبنى تابع لحي غرب أسيوط لإنشاء لوحة توزيع كهرباء جديدة لخدمة المواطنين

تخصيص أراضٍ لإقامة جبانات للمسلمين والمسيحيين في محافظات أسيوط وقنا والأقصر

 

وأكد محافظ أسيوط حرصه الكامل على عقد لقاءات دورية مع المواطنين مؤكدًا على أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى دائمًا لتحسين مستوى الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل جاهدة لتطوير القرى والمراكز بالتوازي مع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030، وخطة الدولة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات.

من جانبهم، عبر المواطنون عن شكرهم وامتنانهم لمحافظ أسيوط لهذا اللقاء المباشر، مؤكدين أن هذه المبادرة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم.

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