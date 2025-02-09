كل ما تريد معرفته عن زيادة الأجور والمرتبات في الموازنة الجديدة.. مصدر يكشف موعد التطبيق.. وهذه أبرز الفئات المستفيدة

موعد زيادة الأجور والمرتبات ، وتأتي زيادة الأجور والمرتبات في الموازنة الجديدة في إطار التوجهات الاقتصادية الجديدة التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز القوة الشرائية، حيث أعلنت الحكومة عن زيادة في الأجور والمرتبات ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

وتعكس زيادة الرواتب والأجور التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الاقتصاد المحلي، والتي تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

زيادة الأجور، فيتو

الأثر الاقتصادي من زيادة الرواتب والأجور

من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى تحسين القوة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي بشكل عام، وستساهم الزيادة في تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر محدودة الدخل، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

الفئات المستفيدة من زيادة الأجور والمرتبات

هناك العديد من الفئات المستفيدة من زيادة الأجور والمرتبات في مصر، ويأتي في مقدمتها الموظفين في الحكومة بجميع درجاتهم الوظيفية، بالإضافة إلى العاملون في القطاع الخاص الذين يقل دخلهم عن حد معين، وأصحاب المعاشات.

موعد زيادة المرتبات والأجور

وكشف مصدر مسؤول بوزارة المالية موعد زيادة المرتبات والأجور لجميع العاملين بالدولة.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن مرتبات فبراير 2025 لن تشهد زيادة، وكل ما يُشاع عن زيادة المرتبات خلال هذا الشهر أمر عار عن الصحة.

زيادة المرتبات والعلاوات لها ضوابط محددة ينظمها القانون

وشدد المصدر على أن زيادة المرتبات والعلاوات لها ضوابط محددة ينظمها القانون، وعن موقف مرتبات فبراير 2025 من الزيادة الجديدة أشار إلى أن حزم الحماية الإجتماعية تأتي بتوصية من رئيس الجمهورية وفي ظروف معينة.

وأوضح المصدر أن الرئيس السيسي أوصى العام الماضي بوجود أكبر حزمة حماية اجتماعية وتم زيادة المرتبات بالفعل في إبريل 2024.

ولفت المصدر أنه من المتوقع أن تتم حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، إذا ما تم تعجيلها بقرار من الرئيس السيسي، يكون موعد زيادة المرتبات خلال مارس أو بداية الربع الثاني من 2025.

وتطبق الحكومة زيادة الأجور والمرتبات سنويًّا مع بداية العام المالي الجديد، حيث تنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على أنه يتم صرف علاوة دورية للموظفين العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية في شهر يوليو من كل عام، وهي زيادة يتم منحها بهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام.

الموعد الرسمي لزيادة المرتبات

ووضعت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، ضوابط العلاوة دورية سنوية، إذ نصت على أن الموظف يستحق هذه العلاوة في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة، و10 % لغير المخاطبين بالقانون.

الموعد الرسمي لزيادة المعاشات

وتنص المادة 35 من قانون المعاشات على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

كم أصبح الحد الأدنى للأجور

وارتفع الحد الأدنى للأجور، إلى 6000 جنيه من مارس 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة في مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي أعلنها الرئيس السيسي، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

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