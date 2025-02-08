جراديشار: فضلت الأهلي على كثير من الخيارات الأوروبية

أكد نيتش جراديشار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفضيله الانتقال إلى الأحمر عن بعض العروض الأوروبية، كما تحدث عن اختلاف الثقافة وأسلوب الحياة بين مصر وأوروبا.

وقال جراديشار عن تجربته الجديدة وقال: «الثقافة هنا مختلفة، أسلوب الحياة مختلف، كل شيء جديد بالنسبة إليَّ، لذا أعتقد أنني سأحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم. الأهلي هو أكبر نادٍ في إفريقيا ولديه جماهير رائعة وتاريخ كبير لذلك فضلت الانضمام إليه، وأعلم أنها فرصة جيدة، كان لدي الكثير من الخيارات في أوروبا، لكن جاءني عرض الأهلي وقد رأيت وضع الفريق وكل شيء فقررت الحضور إلى القاهرة واللعب مع نادي القرن».

وأضاف: «كرة القدم في أوروبا تعتمد أكثر على الالتحامات، لكن هنا اللعب مفتوح بشكل أكبر والاعتماد كثيرًا على التحركات والتكتيك. هنا في مصر أسلوب اللعب مناسب، تتحرك هنا وهناك، وعلى الجانبين، أعتقد أن هذا فرق كبير».

وانتقل للحديث عن حياته في القاهرة وأوضح: «حاليًّا ما زلت أقيم في الفندق لكنني وجدت منزلًا وسأنتقل إليه في الأسبوع المقبل. القاهرة يعيش فيها ثلاثون مليون شخص، هذا عدد ضخم، نعم أريد زيارة الأماكن السياحية ولكن أعتقد أنني سأحتاج إلى المزيد من الوقت وبعد ذلك سأزورها، ربما عندما تأتي عائلتي ستكون الفرصة أفضل لرؤية هذه الأماكن معهم. عائلتي قالت لي إن القرار قراري، لأنني سأعيش هنا وسأبقى هنا لفترة ولكن في النهاية إنه قراري».

وأكمل: «وسام أبو علي مصاب حاليًّا لكنني أعلم أنه مهاجم جيد جدًّا، وكذلك لدينا في الفريق إمام عاشور إنه جيد جدًّا نحتاج فقط إلى المزيد من الانسجام وسنسجل الكثير من الأهداف. إمام يجيد التحرك وله رؤية جيدة، انسجمنا معًا منذ التمرين الأول، وآمل أن نواصل اللعب بنفس الطريقة وتسجيل الأهداف والحصول على النقاط للفريق. المنافسة حافز بالنسبة إليَّ، كل لاعب يلعب أي مباراة من أجل الفوز لإظهار قدراته والتتويج بالبطولات، لذا في كل مباراة عليك أن تلعب من أجل الفوز».

ماذا قدم الوافدون الجدد في الانتقالات الشتوية مع الأهلي حتى الآن؟

جراديشار شارك مع الأهلي حتى الآن في 3 مباريات، جاء بديلا في مباراة وشارك في 2 بشكل أساسي، نجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين.

أحمد رضا لم يلعب مع الأهلي حتى الآن سوى في مباراة وحيدة بعدما شارك أمام بتروجيت بديلا.

مصطفى العش شارك مع الفريق حتى الآن في 3 مباريات ونجح في صناعة هدف وحيد.

أشرف بن شرقي لم يشارك مع الفريق حتى الآن في أي مباراة بسبب الإصابة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي أمس الأول الخميس على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

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