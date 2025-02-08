بـ8 صفقات و6 راحلين، الاتحاد السكندري بطل الميركاتو الشتوي

الاتحاد السكندري، أغلقت إدارة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة، باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025 في السابعة مساء اليوم السبت، والتي شهدت تفوق الاتحاد السكندري ليصبح أكثر الأندية إبراما للصفقات في الميركاتو الشتوي.

ونجح الاتحاد السكندري في ضم 8 لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل تدعيم صفوفه للعودة إلى النتائج الإيجابية والمنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدوري المصري، خاصة أن نتائج الفريق شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية باحتلال المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة من 12 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري المصري الممتاز.

الاتحاد يتعاقد مع شكري نجيب

نجح الاتحاد السكندري في حسم صفقة شكري نجيب مهاجم فريق فاركو لينضم إلى زعيم الثغر، لتعزيز الخط الهجومي للفريق في المباريات المتبقية من الموسم الحالي.

الاتحاد يضم لاعب بيراميدز على سبيل الإعارة

كما تعاقد الاتحاد مع يوسف أسامة نبيه، لاعب بيراميدز، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، حيث يجيد اللاعب اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيسر.

الاتحاد يستعين بخبرات محمود علاء لتدعيم الدفاع

كما أعلن النادي عن ضم المدافع محمود علاء في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع السويحلي الليبي، لينضم إلى زعيم الثغر بعقد يمتد لموسم ونصف، لتعزيز خط الدفاع بخبراته الكبيرة.

الاتحاد السكندري يضم لاعب اتحاد جدة السابق

كما تعاقد الاتحاد مع نور الدين البحار، لاعب اتحاد جدة السعودي السابق، في صفقة انتقال حر، لتعزيز صفوف الفريق.

الاتحاد يستعير ثنائي المصري وبلدية المحلة

كما أعلن الاتحاد السكندري، تعاقده مع سمير فكري لاعب وسط المصري البورسعيدي وإسلام مرزوق لاعب بلدية المحلة، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ووقع الثنائي بشكل رسمي مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد، بعد أن طلب طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر ضم اللاعبين إلى صفوف فريقه.

الاتحاد السكندري يتعاقد مع الإيفواري كوامي لتدعيم هجومه

كما أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع المهاجم الايفوارى كرامو كوامي الذى سبق له اللعب لأندية اسيك ميمموزا وسيمبا التنزانى وأخيرًا نادى الأولمبي الليبي، بعقد يمتد لموسم ونصف.

الاتحاد السكندري يضم مارسيلو

واختتم الاتحاد السكندري صفقاته بالتعاقد مع علاء يحيى، الظهير الأيسر الملقب بـ"مارسيلو"، قادما من سيراميكا كليوباترا، في صفقة تمتد لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

رحيل 3 لاعبين على سبيل الإعارة

فيما وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على إعارة ثلاثي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأعلن نادي الاتحاد موافقته على إعارة الثلاثي: عمرو صالح وكريم يحيى وهانى الطامى.

وقرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري على انتقال الثلاثي كالتالي:

عمرو صالح إعارة لصالح نادي المصرية للاتصالات

كريم يحيي لصالح نادي حرس الحدود

هاني الطامي لصالح نادي أبو قير للأسمدة.

رحيل بنجامين بواتينج عن الاتحاد السكندري

كما وافق مجلس إدارة النادي على انتقال اللاعب الغاني بنجامين بواتينج إلى نادي النصر الليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

طلعت يوسف يفسخ عقد الثنائي النيجيري تحت السن

كما قرر طلعت يوسف الإستغناء عن ثنائي الهجوم النيجيري المقيد تحت السن وهم "أوميليكان - صديق إيساكا " ورحيلهم عن الاتحاد السكندري نظرا لعدم قناعته الفنية بالثنائي وعدم الأحتياج لهم خلال الفترة القادمة.

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