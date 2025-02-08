رحيل دراماتيكي لـ "طوبة" وبداية هادئة لـ "أمشير"، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، شبورة مائية على الطرق السريعة، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية

حالة الطقس، رغم رحيل شهر طوبة بتقلبات جوية شديدة، حيث ضربت البلاد حالة من عدم الاستقرار تمثلت فى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة واضطراب بحركة الملاحة البحرية وانخفاض بدرجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، إلا أن شهر أمشير بدأ بداية هادئة.





بدأ شهر" أمشير" اليوم والمعروف بـ" أبو الزعابيب"، وذلك بسبب التقلبات الجوية التى تتزامن معه ،حيث تنشط الرياح وتزداد سرعتها فى هذا الشهر ،ويعرف عن شهر أمشير بأنه الشهر السادس فى التقويم القبطى، ويأتى بعد شهر طوبة، وهو الشهر الخامس فى التقويم القبطى والمعروف بالبرودة.

حالة الطقس الأسبوع الجارى

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأسبوع الجارى بالتزامن مع بداية شهر أمشير حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر.



الظواهر الجوية أول أسبوع بأمشير



ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة غدا.





ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين.

ويكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة يومى الأربعاء والخميس المقبلين

وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة :

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:18:19

درجة الحرارة الصغرى:12:10

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 17:18

درجة الحرارة الصغرى: 10:11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:18:20

درجة الحرارة الصغرى: 09:06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:21:24

درجة الحرارة الصغرى: 12:09



حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على الصعيد الأنحاء دافئ على الجنوب،شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 17

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 17

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 16

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 18

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00 ودرجة الحرارة العظمى 12

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 17

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 18

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 18

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 19

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

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