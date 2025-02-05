الأربعاء 05 فبراير 2025
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النهارده كام طوبة 2025، حالة الطقس وتحديث التاريخ القبطي اليوم

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
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التاريخ القبطى اليوم، يبحث الكثير من المواطنين عن " النهارده كام  طوبه 2025 "، وذلك بالتزامن مع التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد ويوافق اليوم الأربعاء 5 فبراير، 28 طوبه.

النهاردة كام طوبة 2025

ويعرف عن شهر طوبه بأنه الاكثر برودة فى شهور التقويم القبطى ويليه شهر أمشير، وطوبه هو الشهر الخامس فى التقويم القبطى.

رياح وأتربة وأمطار، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 05 - 02 -2025

طقس محافظة كفر الشيخ اليوم الأربعاء 5 فبراير


التاريخ القبطى اليوم

والتقويم القبطى هو التقويم الدينى الرسمى للاقباط فى مصر وبدأ يوم 29 أغسطس عام 284 ميلادية، وتوت هو أول شهور التقويم القبطى.

 حالة الطقس اليوم الاربعاء

درجات الحرارة اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بدء حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اليوم الأربعاء  ويكون هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية.
 كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

 

حالة الطقس اليوم

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاربعاء  ، حيث يسود  طقس مائل للبرودة على أغلب الانحاء، دافئ على الجنوب، شديد البرودة  ليلا وفي الصباح الباكر.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   12  ودرجة الحرارة العظمى 19

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  18

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 8 ودرجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 1 ودرجة الحرارة العظمى 18

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 19

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 26

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 09  ودرجة الحرارة العظمى 22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 23

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 26

 

 

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